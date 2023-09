L’écran du Steam Deck s’améliore avec une simple mise à jour logicielle

La prochaine mise à jour du Steam Deck apporte son lot de nouvelles fonctionnalités à la fois pour l'écran de la machine et pour les écrans externes.

Valve a mis à disposition un aperçu de sa prochaine grosse mise à jour 3.5 pour le Steam Deck. Au programme, des nouveautés franchement bienvenues comme l’arrivée de la HDR et du VRR (taux de rafraîchissement dynamique) pour les écrans externes, des améliorations de rendu pour l’écran ou encore des optimisations pour Starfield.

Un écran encore plus paramétrable

Une des grandes faiblesses du Steam Deck réside dans son écran, peu lumineux et à la couverture colorimétrique qui laisse à désirer. Valve a décidé de proposer un palliatif avec cette mise à jour en ajoutant un mode émulant le spectre « sRGB » pour des « couleurs plus vibrantes et chaudes ». Ne vous attendez cependant pas à des miracles : le Steam Deck ne couvre que 61,9% de cet espace colorimétrique, mais on apprécie cependant l’initiative. D’autant plus que Valve a aussi ajouté un réglage de saturation ainsi que de balance des blancs pour vous permettre un meilleur contrôle sur l’image finale.

Valve a aussi ajouté le support du HDR ainsi que du VRR pour ceux qui utilisent la machine sur un écran externe ou une télévision. Ces fonctionnalités ne seront cependant disponibles que si vous avez un câble USB-C qui supporte ces différentes normes. Pour rappel, l’écran du Steam Deck affiche une fréquence de rafraîchissement fixe de 60 Hz, cela ne le concerne donc pas.

Et enfin, on vous l’annonçait il y a peu : Starfield fonctionne bien sur le Steam Deck, mais avec quelques limitations. Avec cette mise à jour 3.5, Valve annonce avoir optimisé les pilotes graphiques avec AMD pour booster les performances du jeu sur sa console portable. D’autres optimisations sont attendues pour le RPG spatial : sachant que Bethesda et les différents constructeurs sont encore en train de travailler sur les performances du jeu, attendez-vous à d’autres mises à jour de ce type à l’avenir.

Si vous voulez tester cette mise à jour sur votre Steam Deck, rendez-vous dans Paramètres → Système → Canal de mises à jour du système pour activer le canal « Prévisualisation ». Cette version 3.5 devrait débarquer dans les prochaines semaines en version stable.