Steam bannit désormais les jeux qui vous imposent de la publicité

Valve renforce sa politique contre les modèles économiques basés sur la publicité intrusive. Désormais, les jeux proposés sur Steam ne pourront plus imposer de regarder des annonces pour accéder au contenu.

Selon les nouvelles directives officielles, les développeurs proposant leurs jeux sur Steam sont tenus de supprimer tout système monétisant l’accès au jeu via des publicités obligatoires. Les titres existants utilisant ce modèle devront s’adapter ou quitter la plateforme. Valve précise toutefois que certaines formes de promotion restent autorisées, à condition qu’elles ne perturbent pas l’expérience de jeu.

Parmi les alternatives suggérées figurent l’achat unique, les microtransactions ou les extensions payantes. Les publicités intégrées de manière contextuelle, comme des sponsors dans un jeu de sport, demeurent possibles. Les campagnes promotionnelles externes menant vers Steam sont aussi tolérées. Les développeurs auront également l’interdiction de faire payer à d’autres développeurs l’accès aux fonctionnalités de Steam. Il s’agit notamment des pages de vente, des offres groupées, des pages de magasin, des pages de franchise, etc.

Cette mise à jour, ajoutée à la documentation Steamworks, formalise une règle en vigueur depuis cinq ans. Valve interdit explicitement les mécaniques populaires sur mobile, comme les récompenses liées au visionnage d’annonces ou les interruptions publicitaires. L’objectif : préserver une expérience utilisateur cohérente sur PC.

Parallèlement, Steam alertera désormais les joueurs sur les projets en accès anticipé abandonnés, en indiquant la date de la dernière mise à jour. Cette mesure vise à renforcer la transparence, tout comme l’obligation récente de déclarer l’utilisation d’IA générative. Cette nouvelle mesure vient donc s’ajouter à une interdiction précédente sur la « technologie blockchain qui émet ou permet l’échange de cryptomonnaies ou de NFT » qui date, elle, de 2021.

Si cette politique confirme la volonté de Valve de contrôler l’écosystème Steam, elle laisse intactes les collaborations entre studios et les intégrations discrètes de marques. Reste à voir comment les éditeurs concernés s’adapteront, aucun jeu majeur sur Steam n’utiliserait actuellement ce modèle controversé.

