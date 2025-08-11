Hélas, Steam ne sera plus compatible avec les Chromebook

 
Google met fin au support de Steam sur ses Chromebook. L’expérimentation aura duré seulement trois ans.

En 2022, Google lance une expérimentation : rendre compatible Steam, plateforme incontournable de Valve pour jouer à des jeux vidéo sur PC, sur leur Chromebook. Intitulé projet Borealis, ce test devait ainsi permettre aux utilisateurs de jouer nativement sur leurs machines bon marché. Malheureusement, après une période d’expérimentation de trois ans, le programme va s’achever, rapporte 9to5Google.

Un arrêt complet

Si un utilisateur tente d’installer Steam sur ChromeOS, un message l’informera que « le programme bêta de Steam pour Chromebook prendra fin le 1ᵉʳ janvier 2026 ». Un arrêt complet sans porte de sortie puisque le message poursuit en indiquant que « les jeux installés dans le cadre de la bêta ne seront plus disponibles sur leurs appareils » à compter de cette date.

Une mauvaise nouvelle pour les joueurs à petit budget qui pouvaient profiter de Steam avec une configuration modeste. Pour la faire fonctionner, il suffisait, a minima, d’un processeur Intel i3 ou d’un Ryzen 3 associé à 8 Go de RAM, précise 9to5Google. Une configuration permettant de jouer à une série de jeux compatibles comme Stardew Valley, Cuphead ou encore le très bon Hadès.

En conclusion de son annonce, Google indique qu’il existera toutefois un avenir pour le jeu sur Chromebook. Reste maintenant à savoir si ce sera sur ChromeOS ou bien sur le projet de fusion annoncé avec Android.

Arthur Rafié

