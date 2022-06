Vivo rattrape la concurrence sur la charge rapide avec un smartphone en préparation

La charge rapide est toujours plus rapide du côté de nombreuses marques chinoises. Vivo serait en train d'aller encore plus loin sur un smartphone avec une charge de 200 W.

Si OnePlus a promis un smartphone avec une charge rapide de 150 W, le fabricant pourrait bien se faire rattraper par Vivo. Selon les dernières informations, le constructeur chinois serait en train de développer une charge rapide de 200 W.

Vivo fait-il fast(e) ?

C’est le leaker Digital Chat Station qui a révélé cette information à propos de Vivo dans un message posté sur le réseau social chinois Weibo, relayé par Android Police. Vivo travaillerait sur un téléphone qui serait livré avec un chargeur rapide de 20 V et de 10 A délivrant une puissance maximale de 200 W.

Un chargeur qui serait rétrocompatible avec les autres normes qu’utilise Vivo actuellement, à savoir 120 W, 80 W et 66 W. En théorie donc, il ne faudrait que ce chargeur pour tous les smartphones de Vivo.

Un smartphone dont on ne sait pas encore grand-chose

Selon GizmoChina, le constructeur avait initialement prévu un smartphone avec une charge à 100 W, avant de faire volt(e)-face (vous l’avez ?) et de doubler cette puissance. Ce smartphone serait un modèle phare et premium pour Vivo. Digital Chat Station a déclaré que la capacité de la batterie de ce téléphone serait supérieure à 4000 mAh. Mais ce sont les seules informations que le leaker a communiquées. On ne connaît donc pas son nom ni à quelle série il appartiendra.

Pour comparaison, Xiaomi a fait la démonstration d’une recharge rapide de 200 W capable de remplir complètement la batterie de 4000 mAh d’un smartphone en seulement huit minutes. De quoi donner une idée de la puissance de la charge de ce potentiel modèle de Vivo.

La charge rapide va-t-elle trop loin ?

Les marques chinoises mettent en ce moment un point d’honneur sur la charge rapide, à base de gros chiffres devant le « W » de la puissance de charge. D’ailleurs en décembre dernier, la Chine a lancé un consortium dans le but d’unifier les standards dans la matière. Il réunit des constructeurs que l’on connaît bien, comme Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo ou encore Honor. La charge rapide est même devenue une guerre entre les marques ; Realme tente de concurrencer Xiaomi sur ce point depuis plusieurs mois.

Mais pour arriver à de telles performances, il faut faire attention à la chauffe des composants électroniques provoquée par cette charge puissante. Cela pose la question de la durée de vie des batteries, dans un contexte de crise environnementale et de pénurie de composants.

