Cette montre peut changer complètement d’aspect juste en changeant son bracelet

Vivo a dévoilé en Chine sa nouvelle montre Vivo Watch 3. Comme les Pixel Watch, elle permet de changer l'aspect de la montre simplement en modifiant le bracelet.

L’annonce était attendue cette semaine et Vivo n’y a pas coupé. À l’occasion du lancement de ses nouveaux smartphones haut de gamme Vivo X100 et X100 Pro, le constructeur chinois a présenté, ce lundi, sa nouvelle montre connectée, la Vivo Watch 3.

Comme son nom l’indique, la Vivo Watch 3 est la troisième montre connectée jamais lancée par la firme de Dongguan. Elle succède donc logiquement aux Vivo Watch et Vivo Watch 2 lancées respectivement en 2020 et 2021. Cependant, le nouveau modèle s’en distingue assez clairement non seulement pas ses caractéristiques, mais également le choix du design proposé par Vivo.

En effet, alors que la Vivo Watch 2 s’inspirait des montres Galaxy Watch de Samsung, la Vivo Watch 3 semble tirer cette fois son inspiration des Google Pixel Watch et Pixel Watch 2. La montre est ainsi proposée en deux déclinaisons avec un système de bracelet amovible qui va permettre de changer complètement l’aspect de la montre. Comme sur les modèles de Google, la montre en elle-même est en effet composée uniquement d’un boîtier rond, en forme de galet, sans corne. Les cornes sont ainsi ajoutées avec le bracelet pour le modèle en cuir, tandis que le bracelet en silicone vient s’intégrer directement dans le boîtier. On pourra par ailleurs noter, comme sur les Pixel Watch, l’intégration d’une couronne rotative, positionnée en haut à droite, pour permettre de naviguer dans l’interface, en plus d’un bouton présent un peu plus bas.

Du côté des caractéristiques, la montre de Vivo profite d’un écran Oled rond de 1,43 pouce de diamètre pour une définition de 466 x 466 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce, similaire à l’Apple Watch Series 9. L’écran est par ailleurs doté d’un mode d’affichage always-on. La montre est également légère avec un poids de 36 grammes sans bracelet, un diamètre de 46,1 mm et une épaisseur de 13,7 mm.

Un système d’exploitation propriétaire

Vivo a par ailleurs doté sa Watch 3 de 64 Mo de RAM, de 4 Go de stockage et d’une batterie de 505 mAh. De quoi lui permettre, selon Vivo, de fonctionner pendant 16 jours pour le modèle Bluetooth et jusqu’à 7 jours pour la version eSIM. Il faut dire que le constructeur a développé son propre système d’exploitation, BlueOS. Contrairement à Wear OS, celui-ci ne proposera cependant pas d’applications tierces.

La Vivo Watch 3 // Source : VivoEnfin, comme toutes les montres connectées, la Vivo Watch 3 propose des mesures de santé et de sport avec une mesure du nombre de pas, un cardiofréquencemètre, une mesure de l’oxygène sanguin (SpO2), un suivi GPS pour mesurer la distance des entraînements, un suivi du cycle menstruel, un suivi du sommeil et même une analyse de la pression artérielle.

Pour l’heure, la Vivo Watch 3 n’a été présentée qu’en Chine. Elle y est proposée au tarif de 1299 yuans, soit 166 euros HT. Aucune disponibilité en France n’a encore été annoncée pour le moment.