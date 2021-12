La nouvelle montre de Vivo se dévoile avec un design séduisant et une longue autonomie

Vivo présentera la semaine prochaine sa future montre connectée, la Vivo Watch 2. Le constructeur chinois a déjà livré quelques informations à son sujet, avant son officialisation.

Il y a quelques jours, Vivo annonçait la sortie prochaine d’une nouvelle montre connectée, la Vivo Watch 2. Si le constructeur livrait alors quelques informations à son sujet — et notamment des visuels — on en sait désormais davantage sur ses futures caractéristiques.

Une publication mise en ligne sur le réseau social chinois Weibo nous apprend en effet que la Vivo Watch 2 sera dotée non pas d’un, mais de deux processeurs. On aura ainsi un SoC principal auquel sera adossée une puce dédiée à la communication Bluetooth. Une manière pour Vivo de distinguer ce qui va dépendre des performances pures de la montre et de ne pas tout faire porter par la puce assurant la liaison Bluetooth. Vivo indique sur Weibo avoir passé 10 mois à optimiser le logiciel afin de fournir une autonomie d’au moins une semaine. De quoi proposer donc une montre bien plus endurante que les modèles sous Wear OS ou watchOS, généralement limités à deux ou trois jours d’utilisation avant de nécessiter une recharge complète. Par ailleurs, si l’usage classique annoncé par Vivo est de sept jours, le constructeur va jusqu’à promettre 14 jours d’utilisation avec un mode économie d’énergie.

La Vivo Watch 2 // Source : Vivo La Vivo Watch 2 // Source : Vivo

La Vivo Watch 2 sera également dotée d’une puce eSIM permettant a priori de passer des appels directement depuis la toquante, même sans qu’elle ne soit connectée en Bluetooth à un smartphone. De quoi suggérer également que la montre intégrera un haut-parleur ainsi qu’un microphone pour communiquer avec son interlocuteur.

Une montre présentée le 22 décembre

On ignore encore l’ensemble des caractéristiques et notamment des fonctionnalités de santé de la Vivo Watch 2. Pour cela, il faudra encore patienter quelques jours. Le constructeur chinois présentera en effet sa nouvelle montre connectée le 22 décembre prochain, à l’occasion de l’annonce officielle du Vivo S12 Pro.

Pour rappel, la première Vivo Watch avait été lancée en septembre 2020 en chine. Dotée d’un écran Amoled et d’un système propriétaire, elle était alors proposée au prix de 1299 yuans, soit 160 euros HT. Elle n’avait cependant pas été commercialisée sur le marché français. Depuis, la marque s’est officiellement implantée en France et on peut espérer une disponibilité de la Vivo Watch 2 dans l’hexagone.

