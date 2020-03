Vivo officialise le Nex 3S 5G, un Vivo Nex 3 avec un peu plus sous le capot

Six mois après la sortie du Vivo Nex 3, le constructeur chinois a annoncé une nouvelle version de son smartphone haut de gamme, équipée cette fois d'un Snapdragon 865. Un smartphone qui tombe à pique alors que la marque doit arriver en France dans les prochains mois.

En septembre dernier, le constructeur chinois Vivo présentait officiellement son tout dernier smartphone haut de gamme, le Vivo Nex 3. Celui-ci succédait aux Vivo Nex S et Vivo Nex Dual Display et proposait un design avec des bordures particulièrement incurvées, un écran sans trou ni encoche et un double appareil photo pop-up pour les selfies.

Six mois plus tard, le smartphone semble avoir pris un petit coup de vieux en raison de ses caractéristiques. Il faut dire que l’appareil a été lancé avec le Snapdragon 855+, la puce de mi-saison lancée en cours d’année 2019 par Qualcomm en attendant le Snapdragon 865. Maintenant que ce nouveau SoC haut de gamme est disponible, il est temps pour Vivo de proposer une légère refonte de son smartphone.

Un design similaire à celui du Vivo Nex 3

Vivo a ainsi présenté officiellement ce mardi son Vivo Nex 3S 5G, une version revue et corrigée du Vivo Nex 3. La principale différence réside justement dans l’ajout du Snapdragon 865 en lieu et place du Snapdragon 855+ mais, dans l’ensemble, on retrouve des caractéristiques en tout point identiques à celles du Vivo Nex 3. L’appareil profite ainsi d’un écran Oled de 6,89 pouces avec une définition Full HD+, d’une batterie de 4500 mAh, d’un triple module photo au dos avec grand-angle (64 Mpx), ultra grand-angle (13 Mpx) et macro (13 Mpx).

Qui dit Snapdragon 865 dit également compatibilité 5G, puisque le SoC est associé à un modem X55 5G, en lieu et place du X50 du Vivo Nex 3. Par ailleurs, le Vivo Nex 3S 5G est également compatible avec une charge rapide 44W, comme son prédécesseur, et profite d’une mémoire au format LPDDR5 et d’un stockage en UFS 3.1.

Le Vivo Nex 3S 5G est pour l’instant annoncé uniquement en Chine où il est proposé à 4998 yuans (632 euros HT) en version 8/256 Go et à 5298 yuans (670 euros HT) pour le modèle 12/256 Go. On sait que Vivo prépare son arrivée imminente sur le marché européen. Il se pourrait donc bien que le smartphone fasse partie du catalogue disponible pour l’arrivée de la marque en France.