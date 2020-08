Iqoo 5 Pro : Vivo lance son premier smartphone avec charge rapide 120 W

Vivo a présenté ce lundi deux nouveaux smartphones, les Vivo Iqoo 5 et 5 Pro. La version Pro se distingue par son écran incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais également une charge rapide d'une puissance de 120 W.

Après Xiaomi la semaine dernière, c’est au tour de Vivo d’annoncer le lancement en Chine d’un nouveau smartphone ultra haut de gamme, le Vivo Iqoo 5 Pro. L’appareil, accompagné du Vivo Iqoo 5, profite notamment d’une charge rapide 120 W ainsi que d’un écran à taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Comme le Xiaomi Mi 10 Ultra, le Vivo Iqoo 5 Pro se veut une véritable démonstration technologique de la part de son constructeur. On retrouve ainsi une puce Snapdragon 865 associée à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR6 et 256 Go de stockage en UFS 3.1. Pour la batterie, l’appareil compte sur un accumulateur de 4000 mAh. Surtout, le smartphone peut se charger avec une puissance de 120 W, soit la même puissance que le Mi 10 Ultra. Il s’agit de la charge la plus rapide du marché.

Pour l’écran, le Vivo Iqoo 5 Pro arbore une dalle Oled de 6,56 pouces en Full HD+ avec des bords incurvés. De quoi permettre d’afficher 2 376 pixels par 1 080. L’écran profite également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour la photo, l’Iqoo 5 Pro est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,85), d’un appareil de 13 mégapixels en ultra grand-angle (f/2,2) et d’un téléobjectif avec zoom optique x5 et numérique x60 (f/3,4) de 8 mégapixels. En façade, c’est un appareil de 16 mégapixels (f/2,45) qui est intégré dans un poinçon en haut à gauche de l’écran.

Un Vivo Iqoo 5 avec une batterie de plus grande capacité

Au côté de cet Iqoo 5 Pro, Vivo a également présenté un Iqoo 5 plus traditionnel. Également doté du Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, il profite, quant à lui, d’une batterie de 4 500 mAh, plus large donc que son grand frère, mais avec une charge rapide limitée à 55 W.

Concernant l’écran, le Vivo Iqoo 5 embarque une dalle Amoled similaire de 6,56 pouces, affichant 2376 pixels par 1080. Il n’est cependant pas incurvé, mais affiche bien un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté photo, on va retrouver un appareil principal identique, avec une définition de 50 mégapixels et une ouverture de f/1,85. Il en va de même pour le module ultra grand-angle de 13 mégapixels ouvrant à f/2,2. Néanmoins, le Vivo Iqoo 5 se distingue par son troisième appareil. Il ne s’agit pas d’un téléobjectif, mais d’un capteur de 13 mégapixels ouvrant à f/2,46 et dédié aux portraits. Le smartphone n’est ainsi équipé d’aucun zoom optique.

Pour l’heure, les Vivo Iqoo 5 et 5 Pro n’ont été annoncés qu’en Chine où ils sont commercialisés à partir de 4 298 yuans (522 euros) pour le Iqoo 5 et 4 998 yuans (607 euros) pour l’Iqoo 5 Pro.

Pour rappel, Vivo doit arriver sur le marché français d’ici la fin de l’année. Néanmoins, les smartphones Nex et Iqoo du constructeur chinois n’arriveront en Europe que dans un second temps comme l’a indiqué récemment Seon Hwang, vice-président de la marque au site TechRadar.