Volkswagen ID.Buzz : le combi électrique aura un habitacle écologique

À quelques heures de sa révélation, le Volkswagen ID.Buzz dévoile quelques infos sur son poste de conduite. Celui-ci fera la part belle aux matériaux durables.



Plus que quelques heures à patienter avant de pouvoir enfin découvrir le tout nouveau Volkswagen ID.Buzz. Descendant direct du mythique Combi T1, ce nouvel arrivant dans la gamme est sans aucun doute l’un des modèles les plus attendus de ces derniers mois, notamment par les fans de la marque allemande.

Annoncé en 2017 sous la forme d’un concept éponyme à l’occasion du salon de Détroit, le van électrique sera révélé ce soir, après de longs mois d’attente et de teasers en tout genre, savamment orchestrés par la firme de Wolfsburg. Promettant un véhicule « compact à l’extérieur, spacieux à l’intérieur », Volkswagen dévoile d’ultimes infos sur sa future star avant sa présentation officielle.

Un intérieur eco-friendly

Certes, on en sait encore très peu sur ce nouveau van électrique, et notamment sa fiche technique, mais le constructeur a néanmoins souhaité montrer quelques images de son intérieur et nous dévoiler quelques secrets. Ayant pour vocation d’être fun et amusant, le nouvel ID.Buzz sera décliné en sept teintes de carrosserie, qui se retrouveront également sur les sièges, le tableau de bord ou encore l’intérieur des portes.

Mais ce n’est pas tout. Car le poste de conduite de ce nouvel arrivant fera la part belle aux matériaux éco-responsables et recyclés. Pas de cuir d’origine animale donc, mais des matières offrant des sensations similaires au touché. Les sièges, le ciel de toit ou encore les tapis de sol seront notamment fabriqués en Seaqual, un matériau utilisé dans la nouvelle Fiat 500 fabriqué à base de bouteilles en plastique récupérées dans la mer et recyclées, tandis que le volant sera fait en polyuréthane.

Deux versions disponibles

Reposant sur la nouvelle plateforme MEB du groupe Volkswagen destinée aux véhicules électriques, ce nouveau Volkswagen ID.Buzz se déclinera en deux versions, une destinée au transport de personnes et l’autre baptisée Cargo, permettant le chargement de marchandises. Ces deux variantes offriront alors respectivement un volume de 1 121 et 3 900 litres.

Il faudra encore patienter quelques heures afin de tout savoir sur ce nouveau venu dans la gamme. Celui-ci sera alors proposé en plusieurs versions, avec deux ou quatre roues motrices.

