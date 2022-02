Volkswagen ID.Buzz : vous pourrez alimenter votre maison avec ce van électrique

Attendu pour le 9 mars prochain, le Volkswagen ID.Buzz dévoile de nouvelles spécificités. Et parmi elles, la possibilité d’alimenter votre maison en électricité.

Nous sommes dans la dernière ligne droite ! D’abord présenté en 2017 sous forme de concept à l’occasion du salon de Detroit, le Volkswagen ID.Buzz ne devrait désormais plus tarder à voir le jour. Et pour cause, le remplaçant électrique du mythique Combi sera officiellement révélé à la presse et au grand public dans quelques jours, et plus précisément le 9 mars prochain.

Déjà montré sous la forme d’un prototype encore lourdement camouflé, le van électrique n’a néanmoins pas encore livré tous ses secrets, bien que la firme allemande en distille quelques-uns au fur et à mesure (via un communiqué de presse officiel notamment). Et parmi eux, se cache une fonctionnalité plutôt insolite, qui commence néanmoins à se développer de plus en plus, à mesure que les voitures électriques gagnent en autonomie.

Alimenter sa maison en électricité

Décliné en deux versions, van et cargo, ce nouveau Volkswagen ID.Buzz sera en effet équipé de la charge bidirectionnelle. Une technologie encore méconnue du grand public mais sur laquelle travaillent déjà de nombreux constructeurs. Celle-ci permet tout simplement d’alimenter sa maison ou d’autres appareils, comme un vélo électrique, grâce à l’électricité stockée dans les batteries du véhicule.

Une solution déjà développée par Nissan, qui avait été utilisée en 2019 afin d’alimenter un village touché par le typhon Hagibis, au Japon. Dans le cas de l’ID.Buzz, cette fonctionnalité pourra notamment être utilisée par les amateurs de voyage qui ont parfois besoin d’électricité durant leurs séjours en pleine nature ainsi que les professionnels, dans des situations bien spécifiques.

Compatible avec la fonction Plug & Charge

Mais ce n’est pas tout, car ce nouveau Volkswagen ID.Buzz sera également équipé de la fonction Plug & Charge, adoptée par le réseau de recharge Ionity. Ce dispositif, déjà utilisé par Tesla sur ses Superchargeurs permet alors aux véhicules électriques de pouvoir se brancher sans que le conducteur ne doive s’identifier ou sortir une carte bancaire.

Quelle que soit la version, le van électrique sera équipé d’une batterie de 77 kWh de capacité utile associé à un moteur développant 204 chevaux. La vitesse maximale sera bridée à 145 km/h, tandis que l’autonomie n’a pas encore été communiquée par la marque.

