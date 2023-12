Ils sont montés à bord de la Volkswagen ID.2 à 25 000 euros : tour d’horizon de ce “prototype” prometteur

Après la présentation du concept de voiture électrique ID.2All, Volkswagen continue de communiquer sur la version de série de sa citadine électrique à 25 000 euros. La marque allemande vient ainsi de présenter un prototype avec un habitacle quasiment de série.

Après avoir fait la course à l’autonomie, les constructeurs de voiture électriques semblent s’atteler à un autre sujet : proposer des modèles bon marché. Le cap des 25 000 euros revient fréquemment, que ce soit chez Citroën avec son ë-C3, Renault avec la Renault 5 E-Tech ou Volkswagen, avec son ID.2 qui nous intéresse aujourd’hui.

La marque allemande a lancé les festivités en présentant son concept-car ID. 2all en avril dernier avec deux promesses : un prix d’achat sous les 25 000 euros et une commercialisation en 2026. Volkswagen continue cependant de communiquer autour du modèle, et vient de présenter un prototype doté d’une planche de bord quasi définitive à quelques médias.

Une planche de bord très proche du concept

Une chose saute aux yeux : la ressemblance entre la planche de bord présentée et celle du concept d’avril dernier. Si Volkswagen précise que la version de série différera légèrement, la quantité de détails (lève-vitres, commandes des rétroviseurs, ceintures de sécurité, etc) nous laisse penser que nous avons là une version extrêmement proche de ce qui arrivera en concessions.

Pas grand-chose ne change par rapport au concept initial, si ce n’est l’apparition d’une platine de boutons physiques sous l’écran central de 12,9 pouces. Une volonté des clients, si on en croit les propos de Darius Watola, le designer de l’habitacle, repris par Autocar, et un sacré changement de mentalité par rapport à l’approche « tout écran » qu’on peut retrouver sur la gamme électrique actuelle (ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 & ID. Buzz). Selon Volkswagen, toutes les futures voitures de la marques auront bien des boutons physiques.

On conserve donc une réelle praticité à bord. Malgré sa taille de 4,05 mètres, l’ID. 2all se veut être aussi habitable qu’une Golf de 4,28 mètres. Son coffre possède un double-fond très profond, tandis que l’assise de la banquette arrière se relève pour accéder à un nouvel espace de rangements. Le dossier du siège avant passager, lui, peut également se rabattre. De bon augure !

Un extérieur camouflé, mais qui semble changer plus profondément

Cette planche de bord était installée à bord d’un prototype camouflé. Si l’habitacle semble être repris presque tel quel du concept, l’extérieur semble avoir été modifié. Quelques images sont à retrouver chez nos confrères d’Auto Moto, mais on peut remarquer des optiques avant et arrière bien plus affinées.

Le reste des caractéristiques n’a pas été modifié. On devrait donc toujours retrouver une batterie de 56 kWh, rechargeable de 10 à 80 % en 20 minutes, pour une autonomie de 450 km sur le cycle WLTP.

Côté performances, un moteur de 166 kW (226 ch) devrait permettre à la citadine électrique de passer de 0 à 100 km/h en moins de sept secondes. Ces chiffres prometteurs seront-ils présents sur la version premier prix ou plutôt réservés à une version plus haut de gamme ?

Voilà une voiture électrique prometteuse, et d’autant plus pour Volkswagen, qui ne cesse de s’enfoncer dans un marasme sans fond dans ce marché toujours plus dominé par Tesla et BYD. Reste qu’il va encore falloir patienter deux ans jusqu’à sa commercialisation…