Volvo lance deux nouvelles voitures électriques qui ne sont en fait pas nouvelles

Volvo a décidé de faire évoluer sa gamme de voitures électriques en ce début d'année. Cela passe notamment par une évolution dans les noms de ses modèles, avec des XC40 et C40 désormais transformés en EX40 et EC40. De quoi garantir plus de cohérence avec les dernières nouveautés de la firme suédoise. Mais ce n'est pas tout, car une petite mise à jour logicielle permet d'augmenter la puissance.

À partir de 2035, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront obligatoirement être 100 % électriques. Mais s’il s’agit de la date limite, la grande majorité des constructeurs a déjà bien commencé à prendre le chemin de l’électrification. Et Volvo en fait évidemment partie.

Une nouvelle nomenclature

La firme suédoise a en effet déjà annoncé qu’elle arrêterait de vendre des voitures thermiques sur le Vieux Continent à partir de 2030. Et ce alors qu’elle propose déjà une gamme bien étoffée, composée des XC40 Recharge, C40 Recharge et de l’EX30, que nous avons pu essayer il y a quelques mois déjà. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur a également levé le voile sur son EX90, remplaçant du XC90 ainsi que sur son van électrique, l’EM90.

Vous l’avez sans doute remarqué, deux modèles ne suivent pas la même logique de noms par rapport aux autres. Il s’agit des XC40 Recharge et C40 Recharge, qui possèdent la même nomenclature que les véhicules thermiques ou hybrides de la marque. Mais cette dernière veut que cela change. Elle annonce dans un communiqué qu’elle fait évoluer les appellations de ses deux petits SUV électriques.

Désormais, le XC40 Recharge s’appelle donc EX40 tandis que le C40 Recharge est maintenant baptisé EC40. Le suffixe « Recharge » disparaît quant à lui définitivement. Logique, puisque les préfixes EX et EC désignent déjà des modèles électriques. Volvo précise cependant que le nom XC40 est toujours conservé dans le catalogue, mais seulement pour les versions thermiques et hybrides. Le C40, déjà uniquement vendu en électrique disparaît quant à lui.

Mais ce n’est pas tout, car le constructeur, qui serait en train de préparer une grande berline électrique, annonce également le retrait du mot Recharge pour ses hybrides rechargeables. Ces derniers sont alors désormais uniquement caractérisés par le nom T6 ou T8. Le T signifie tout simplement Twin Engine, soit un moteur thermique et un électrique. Le chiffre désigne quant à lui le niveau de puissance.

Quelques améliorations

Volvo explique ce choix de faire évoluer les noms de ses modèles électriques afin de simplifier la vie de ses clients et mieux les orienter dans leur choix de véhicule PHEV ou électrique. Mais ce n’est pas tout, car la firme suédoise profite de ce petit changement pour annonce d’autres évolutions dans sa gamme de voitures zéro-émission (à l’échappement). En effet, ces dernières profitent notamment d’un nouveau pack logiciel Performance, destiné aux versions Twin Motor à transmission intégrale.

Ce dernier augmente notamment la puissance des EX40 et EC40 de 25 chevaux, ce qui leur permet de passer de 408 à 433 chevaux et le couple ne bouge pas. La réponse de l’accélérateur a quant à elle été améliorée et un nouveau mode Performance fait son apparition. Ce dernier permet de débloquer la totalité de la puissance, comme sur le Volvo EX30. Ce pack sera proposé en tant qu’option pour les clients n’ayant pas encore passé commande.

Pour les exemplaires déjà en circulation de l’année-modèle 2024, il sera également possible d’acheter cette fonctionnalité directement depuis son canapé ou sa voiture via une mise à jour logicielle.

Pour finir, Volvo annonce l’arrivée d’une nouvelle version Black Edition pour ses EX40 et XC40. Cette dernière se distingue par une peinture noire Onyx Black, des logos noirs, des jantes en alliage de 20 pouces ainsi qu’un choix de deux intérieurs microtechnologiques ou textiles anthracite.

Toutes ces évolutions sont mises en place de manière immédiate, tandis que le prix des deux SUV reste inchangé. Pour mémoire, ces derniers restent éligibles au bonus de 4 000 euros en 2024, contrairement à l’EX30 fabriqué en Chine.