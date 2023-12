Voici à quoi pourrait ressembler la future voiture électrique de Volvo avec sa batterie XXL

Des SUV, des SUV, encore des SUV et même un monospace : depuis quelques années, la gamme Volvo semble tourner les dos aux berlines et aux breaks si chers à la marque par le passé. Bonne nouvelle, la marque suédoise n'aurait pas complètement tourné le dos à son héritage : une nouvelle voiture électrique est en développement, et il s'agirait d'une berline !

Les EX30, C40, XC40 et EX90 ont beau être de bonnes voitures électriques, ils ne restent que des SUV aux yeux des passionnés. Pire encore, un monospace vient d’être dévoilé ! Un drame pour les fans de Volvo, puisque la marque a construit son succès sur des berlines et (surtout) des breaks à la fois pratiques, fiables et luxueux.

Bonne nouvelle pour ces derniers : la marque suédoise, propriété du géant chinois Geely (comme Polestar, Lotus, smart ou Zeekr) semble développer une berline électrique. C’est le média chinois Autohome qui le rapporte, avec une photo du premier prototype bâché en prime.

Un modèle encore bien secret

V551 : c’est le nom de code de cette future Volvo, et accessoirement la seule chose dont on est sûrs à son propos. Nos confrères chinois, en général bien informés, vont cependant plus loin et nous dévoilent quelques informations techniques.

Cette « V551 », donc, serait une berline de luxe mesurant 4,99 m de long (dont 3,10 m d’empattement) pour 1,95 m de large et 1,55 m de haut. C’est quatre centimètres de plus en longueur que la version européenne de grande berline Volvo actuelle, la S90.

Attention cependant : les berlines sont souvent allongées lorsqu’elles arrivent en Chine, comme on l’a vu récemment avec la BMW i5. Si cette nouvelle Volvo arrivait en Europe, ses dimensions pourraient alors être un peu plus réduites.

Une grande batterie de 111 kWh

Pour les caractéristiques techniques, cette grande berline reprendrait la plateforme SPA2 de l’EX90. On pourrait donc partir sur une batterie de 111 kWh avec trois motorisations au choix : une version propulsion de 279 ch (dévoilée il y a peu sur le SUV) et deux versions à quatre roues motrices de 408 et 517 ch.

Si l’EX90 dispose d’une autonomie pouvant grimper jusqu’à 585 km selon la norme WLTP, nul doute que cette berline ira plus loin, grâce à son aérodynamisme (et donc son Cx) bien plus avantageux.

Une présentation au printemps ?

Autohome va encore plus loin et annonce que cette berline serait présentée en mai 2024, pour une commercialisation effective début 2025. Quant au nom, on pourrait partir sur ES90, pour reprendre le schéma actuel.

Reste à savoir si les breaks, qui font partie intégrante de l’ADN de Volvo, suivront ? Si aucune information n’est pour le moment communiquée, plusieurs constructeurs reviennent à cette carrosserie un temps ringarde. Volkswagen est dans les starting-blocks avec son ID.7 Tourer, tandis que Nio commercialise déjà son ET5 Touring et que Peugeot vient se sortir une version break de sa E-308. De quoi donner des idées ?