Redmi Buds 3 Pro : pour leur lancement, ces écouteurs ANC sont déjà à 35 euros

Et voilà, Xiaomi vient de lancer ses nouveaux écouteurs true wireless. Les Redmi Buds 3 Pro visent à offrir les prestations du haut de gamme à prix doux. Lancés au prix moyen de 70 euros, ils proposent une réduction de bruit active et une autonomie solide. Et cerise sur le gâteau, une offre AliExpress fait passer ces écouteurs sous les 35 euros et ce jusqu'au 26 juillet.

Connu pour ses prix bas et des produits performants, Xiaomi lance à la vente ce 21 juillet les Redmi Buds 3 Pro. Une paire d’écouteurs true wireless dont l’objectif est d’offrir une alternative abordable à ceux qui veulent profiter de leur musique sans avoir à supporter tous les bruits environnants.

En bonus de ce produit au très bon rapport qualité/prix, AliExpress propose une offre de réduction permettant d’obtenir les Redmi Buds 3 Pro à moins de 35 euros, soit presque la moitié de leur prix de départ. Attention, AliExpress indique que la promotion ne dure que jusqu’au 26 juillet 2021.

La réduction de bruit active pour des écouteurs à moins de 100 euros

C’est probablement le gros point fort de ces écouteurs true wireless officiellement vendus sous la barre des 35 euros. La réduction de bruit active (ANC en anglais) est non seulement présente, mais elle est également adaptative. Il devient ainsi possible de choisir le degré d’isolation aux bruits environnants pour s’adapter à toutes les situations. Une option généralement réservée aux produits de gamme supérieure.

Côté design, là encore Xiaomi table sur un aspect premium. Ces intra-auriculaires disponibles en gris ou noir possèdent une jolie forme arrondie et sont qui plus est ultra légers puisqu’ils ne pèsent pas plus de 4,9 grammes.

Boîtier de recharge et belle autonomie

À l’image des produits plus hauts de gamme, les Redmi Buds 3 Pro permettent, grâce à leur boîtier de chargement d’offrir une autonomie de pas moins de 28 heures. En une seule charge, ils resteront connectés pour 6 heures en continue.

Et pour être sûr de ne pas vous retrouver à court de batterie en plein milieu de votre playlist la plus épique, Xiaomi a prévu le coup : 10 minutes de charge des écouteurs dans leur boîtier permettent de récupérer trois heures d’autonomie.

Les Redmi Buds 3 Pro supportent enfin la charge sans fil, ce qui permet de leur redonner un peu d’autonomie sans avoir besoin d’utiliser de câble de chargement. Mieux, faute de dock de chargement, vous pourrez recharger vos écouteurs via la charge sans fil de votre smartphone.

Finalement, les Redmi Buds 3 Pro viennent tout juste de sortir mais ils promettent de belles performances. Une autonomie qui frôle les 30 heures avec le boîtier de chargement, une réduction de bruit active adaptative et la présence de charge sans fil sont autant d’atouts qui rendent ces true wireless plus qu’intéressants. Si en plus, grâce à la réduction AliExpress, leur prix passe sous les 35 euros, il n’y a plus aucune excuse pour ne pas se les offrir histoire d’avoir de la musique dans les oreilles tout au long de vos vacances.