Xiaomi annonce une serrure connectée avec reconnaissance faciale

La Xiaomi Smart Door Lock X se veut une serrure connectée haut de gamme, truffée de capteurs et de fonctionnalités. Et parmi celles-ci, vous allez pouvoir notamment ouvrir votre porte très simplement, en la regardant.

En plus de ses smartphones, Xiaomi semble vouloir s’essayer à un maximum de types d’objets plus ou moins connectés, allant du chien robot à la pompe à vélo électrique. Comme repéré par gizchina sur le réseau social Sohu, la firme chinoise propose une nouvelle serrure connectée nommée Smart Door Lock X.

Il s’agit du premier modèle de serrure connectée proposé par la marque qui intègre la reconnaissance faciale. En conséquence, ce modèle devrait relever du haut de gamme. Xiaomi explique que pour reconnaître son propriétaire, la serrure utilise un « module de reconnaissance des visages par lumière structurée en 3D ». Une technologie conçue par la marque.

Un système promis fiable

De ce qu’on en comprend, la 3D devrait apporter à ce système l’assurance qu’il ne suffira pas d’une photo de vous pour ouvrir votre foyer aux quatre vents. La marque promet un taux d’erreur de moins d’un sur un million. Autre avantage de la reconnaissance faciale, pas besoin de ses mains pour déverrouiller la porte.

D’autres capteurs entrent aussi dans la danse, comme une caméra RGB et un « capteur ultrasonique ». L’objectif est simple : s’assurer que personne ne stationne devant votre porte. Dans cette éventualité, la caméra se mettrait automatiquement à filmer et vous préviendrait via une application.

Le système embarque également un projecteur laser, une lumière de remplissage infrarouge, un capteur photosensible, un capteur de distance et une caméra infrarouge. Selon la marque, ce système pourrait devenir un standard des serrures connectées. La Smart Door Lock X possède en outre un écran Amoled et une batterie de 6250 mAh.

8 méthodes de verrouillage

Au-delà de ses senseurs, la serrure propose un corps de serrure électronique, capable de surveiller l’état complet de la serrure en cas de tentative d’effraction. Si on le souhaite, il est bien sûr possible de la déverrouiller en utilisant un code à 20 chiffres et la serrure offre 8 méthodes de verrouillage.

Les précommandes en Chine ouvrent ce jour. On ne sait pas encore si ce produit sera disponible par chez nous ni à quel prix.