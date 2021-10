Poco M4 Pro ou Redmi Note 11 : Xiaomi va bientôt annoncer un nouveau smartphone en France

Poco, une des marques de Xiaomi, annonce le lancement du Poco M4 Pro en France le 9 novembre prochain. Derrière cette dénomination se cacherait le tout dernier Redmi Note 11.

Xiaomi, et plus précisément la marque Poco, vient de nous inviter à découvrir le Poco M4 Pro 5G le 9 novembre. La marque a partagé un teasing sur les réseaux sociaux, au lendemain de l’annonce de la gamme Redmi Note 11 en Chine.

Poco M4 Pro et Redmi Note 11, le même smartphone ?

Comme on s’y attend, et d’après certaines déclarations, Xiaomi aurait décidé de commercialiser l’ensemble de sa nouvelle gamme Redmi Note 11 dans le monde. Cependant, il y aurait un petit changement par rapport au marché chinois. En effet, les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro+ utiliseraient bel et bien le même nom, néanmoins le Redmi Note 11 serait renommé Poco M4 Pro dans le monde. La marque Poco n’a pas donné plus de détails que les informations de l’invitation à l’événement. Retenez la date : le 9 novembre à 13 heures.

Pour rappel, le Redmi Note 11 est équipé d’un écran LCD Full HD+ de 6.6 pouces, on retrouve également un SoC Mediatek Dimensity 810 (compatible 5G), couplé jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il possède deux capteurs photo à l’arrière : un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Il a une batterie avec une capacité de 5000 mAh compatible charge rapide (33 W).