Xiaomi TV P1E officialisés : de la 4K et Android TV à des prix alléchants

Les nouveaux Xiaomi TV P1E 43" et 55" se lancent en France à des tarifs compétitifs pour proposer de la 4K et une expérience Android TV.

« Une qualité irréprochable et à un prix raisonnable ». Les promesses des nouveaux téléviseurs Xiaomi TV P1E en 43 et 55 pouces ont de quoi attirer l’attention. Au programme : un qualité 4K et une expérience Android TV embarquée.

Xiaomi mise sur la 4K et Android TV

Dans son communiqué, Xiaomi ne dévoile pas la technologie d’affichage utilisée sur ces TV P1E. Vraisemblablement, il s’agit donc d’une dalle LCD. La marque insiste plutôt sur la définition de 3840 x 2160 pixels (4K UHD) et sur le traitement MEMC pour une meilleure fluidité des mouvements à l’écran.

L’écosystème Google est aussi largement mis en avant. Avec Android TV, les Xiaomi TV P1E 43″ et 55″ invitent leurs utilisateurs à « installer leurs applications depuis le Google Play Store et d’utiliser pleinement des applications telles que Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ou Molotov ». Les fonctions Chromecast sont aussi de la partie tandis que vous pourrez contrôler les objets connectés de votre maison via Google Assistant.

Et la qualité audio dans tout ça ? Le Xiaomi TV P1E est compatible Dolby Audio et DTS-HD. Le modèle de 43 pouces propose deux haut-parleurs de 8 W, contre 10 W pour la version plus grande de 55″. Du reste, il faut aussi compter sur du Bluetooth 5.0, trois ports HDMI et deux prises USB 2.0. Enfin, la RAM s’élève à 2 Go contre 8 Go pour le stockage.

Prix et disponibilité des Xiaomi TV P1E 43″ et 55″

Les nouveaux Xiaomi TV P1E se lancent dès aujourd’hui, vendredi 19 novembre, sur le marché français. Il faudra débourser 449 euros pour la diagonale de 43 pouces et 599 euros pour celle de 55 pouces.

Jusqu’au 19 novembre, une offre de réduction fait descendre ces tarifs de 100 euros.

