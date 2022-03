Watch S1 et Watch S1 Active : Xiaomi lance ses deux montres haut de gamme en France

Xiaomi a dévoilé ses Watch S1 et Watch S1 Active, deux montres au design élégant et à l'autonomie annoncée à plus d'une semaine.

Comme prévu, Xiaomi a profité du lancement des Xiaomi 12, 12X et 12 Pro en France, ce jeudi, pour annoncer également l’arrivée de ses nouvelles montres connectées, les Xiaomi Watch S1 et Watch S1 Active.

La première de ses deux toquantes n’est pas une nouveauté puisqu’elle avait déjà été présentée en Chine fin décembre, lors de la présentation initiale des nouveaux smartphones du constructeur. La Xiaomi Watch S1 Active, quant à elle, a été finalement dévoilée cette semaine en version globale et arrivera donc, elle aussi, bel et bien dans l’Hexagone.

Pour rappel, les deux montres partagent la plupart de leurs caractéristiques techniques, avec des composants similaires d’un modèle à l’autre. Elles se distinguent surtout par leur usage et leurs finitions. Alors que la Xiaomi Watch S1 joue la carte de l’élégance, avec un boîtier sans lunette, en acier inoxydable et un bracelet en cuir fourni, la Xiaomi Watch S1 Active se positionne davantage comme une montre pour sportif. Elle embarque ainsi un cadran plus volumineux avec une large lunette autour de l’écran, donnant une impression de montre plus solide, adaptée notamment à la randonnée. Les montres sont également étanches jusqu’à 5 ATM.

Des montres aux caractéristiques similaires

Les deux montres profitent d’un écran rond de 1,43 pouce de diamètre avec une technologie Amoled, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une définition de 466 x 466 pixels et une densité de 326 pixels par pouce. Elles sont également dotées d’un suivi GPS double bande pour une meilleure précision dans le suivi du parcours de vos exercices ainsi, bien évidemment, que d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’un cardiofréquencemètre et d’un oxymètre. De quoi permettre d’analyser non seulement le nombre de pas, mais également la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang ou la qualité du sommeil. Concernant le suivi d’activité, les deux montres sont également capables de suivre jusqu’à 117 sports.

Dotées d’un microphone et d’un haut-parleur, les montres de Xiaomi peuvent également être utilisées pour recevoir et passer des appels. Notons néanmoins que les deux montres connectées ne sont pas équipées de Wear OS, le système d’exploitation de Google, mais s’appuient sur MIUI Watch, l’interface maison du constructeur, basée sur RTOS.

Concernant l’autonomie, le constructeur chinois a embarqué la même batterie de 470 mAh dans ses deux montres. De quoi permettre, sur le papier, jusqu’à 12 jours d’autonomie en utilisation « normale » et jusqu’à 24 jours en économie d’énergie.

Prix et disponibilité des Xiaomi Watch S1 et Watch S1 Active

La Xiaomi Watch S1 est disponible dès ce jeudi au prix de 269,99 euros en noir ou en argent.

De son côté, la Xiaomi Watch S1 Active s’affiche à un prix inférieur, à 169,99 euros jusqu’au 21 mars. Passé cette date, son prix de vente sera de 199,99 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.