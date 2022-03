Redmi 10 5G : Xiaomi propose la 5G dans un smartphone très abordable

En plus de l'annonce des Redmi Note 11 Pro+ 5G et Redmi Note 11S 5G, Xiaomi a dévoilé un autre modèle pour l'entrée de gamme, le Redmi 10 5G. Sa principale force est d'offrir une connectivité 5G pour un prix particulièrement contenu.

Si les deux premiers smartphones mis en avant par Xiaomi, le Redmi Note 11 Pro+ 5G et le Redmi Note 11S 5G, s’insèrent sur le haut de l’entrée de gamme, le plus modeste Redmi 10 5G est destiné aux personnes cherchant un téléphone à un prix encore plus abordable. Xiaomi l’a annoncé aux côtés de ses grands frères, mais sa disponibilité reste elle aussi inconnue.

Un smartphone 5G à petit prix

Le Redmi 10 5G est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 700 (jusqu’à 2,2 GHz), couplé à 4 Go de mémoire vive. Il peut accueillir deux cartes SIM 5G et permet donc de profiter de la rapidité de la toute dernière connectivité, à petit prix. Son écran de 6,58 pouces FHD+, avec un taux de rafraichissement agréable de 90 Hz.

Pour la photo, le Redmi 10 reste équilibré, avec un capteur principal de 50 Mpx, un second pour la profondeur, de 2 Mpx, permettant de réaliser des portraits, ainsi qu’une caméra selfie de 5 Mpx. Il intègre en plus un mode spécial pour les photos de nuit.

Xiaomi Redmi // Source : Xiaomi Redmi Le Redmi 10 5G

Le lecteur d’empreinte digitale est intégré sur le bouton d’alimentation. Une prise jack 3,5 mm, le Bluetooth 5.1, un emplacement pour carte micro SD sont également de la partie. Côté OS, le téléphone tourne sous MIUI 13, basé sur Android 12.

Enfin, le smartphone dispose d’une batterie de 5000 mAh qui semble largement suffisante, avec une charge à 18 W.

Tarifs, coloris et disponibilité

Le Redmi 10 5G sera disponible en deux versions : en 4 + 64 Go, à un prix annoncé de 199 dollars, et en 4 + 128 Go à 229 dollars. Trois coloris sont proposés : gris graphite, argent et vert. La disponibilité et les tarifs pour la France n’ont pas encore été annoncés.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.