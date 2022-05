Xiaomi ne veut plus des APK sur les smartphones Android

Xiaomi ne souhaiterait plus que les utilisateurs d'Android puissent extraire les fichiers APK des applications par eux-mêmes. Selon la marque, cela reviendrait à donner accès à ce qu'elle qualifie elle-même de "ressources privées".

Android est connu pour sa très grande liberté. Notamment lorsqu’il s’agit d’installer des applications qui ne proviennent pas directement du Play Store, à l’image de ce que l’on peut faire avec les fichiers APK qui permettent d’avoir accès directement à des versions plus anciennes de certaines applications, à des versions seulement disponibles dans certaines régions, de pouvoir les envoyer directement de manière locale à un proche, etc. Une possibilité qui ne semble pas réellement plaire à Xiaomi. Le fabricant chinois aurait quelques idées bien personnelles derrière la tête.

L’entreprise chinoise ne paraît en effet pas faire partie des soutiens de cette pratique. Comme nous l’apprend Mishaal Rahman sur Twitter, un développeur de Xiaomi s’est permis de soumettre une nouvelle proposition au projet Open Source Android qui viserait à empêcher les propriétaires de smartphones tournant sous le système d’exploitation de pouvoir extraire les fichiers APK de leurs appareils.

A Xiaomi engineer submitted a patch to AOSP that would add an SELinux policy blocking the shell user from grabbing APK data files because they "may include some private resources."😬https://t.co/jnDRHIjEx7

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 20, 2022