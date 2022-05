Xiaomi Smart Band 7 dévoilé : une mise à jour de taille, mais sans révolution

Xiaomi a présenté en Chine son nouveau Xiaomi Mi Band 7 que l'on connaitra dans nos contrées sous le nom Smart Band 7. Il propose notamment un plus grand écran.

Il devient de plus en plus clair que le cycle de renouvellement des produits chez Xiaomi est plus rapide que le progrès technologique. Cela donne l’impression que certains nouveaux produits en sont victime et présente donc peu de nouveautés. C’est peut-être le cas du tout nouveau Xiaomi Smart Band 7 dévoilé en Chine le 24 mai 2022.

Un plus grand écran et de meilleurs capteurs

Au chapitre des nouveautés, il y a surtout un écran Amoled de 1,62 pouce contre 1,56 pouce pour la génération précédente. La définition est également améliorée et monte à 490 x 192 pixels. Contrairement au Smart Band 6, le nouveau bracelet propose désormais un écran compatible Always-On.

On a malheureusement déjà fait le tour des grandes nouveautés. Xiaomi promet les capteurs pour mesurer le SpO2 ont été améliorés. Le logiciel embarqué propose 120 exercices d’entrainement. La batterie de 180 mah est donnée pour 14 jours d’autonomie, avec le mode Always-On désactivé. La recharge se fait en deux heures environ.

Toujours un prix très bas

En Chine, le Xiaomi Smart Band 7 sera commercialisé à 239 yuans, soit 33 euros HT environ. Comme dans le cas du Smart Band 6, Xiaomi va aussi proposer une version avec NFC pour le paiement sans contact. Comme toujours avec Xiaomi, il faudra attendre quelques mois pour voir le produit débarquer officiellement en France.

À la lecture des caractéristiques, il semble clair que le Xiaomi Smart Band 7 est une mise à jour en douceur qui ne devrait pas intéresser les propriétaires de Smart Band 6. Le public cible est plutôt les propriétaires d’ancien bracelet Xiaomi qui voudrait gouter aux dernières nouveautés de la gamme.

