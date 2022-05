Xiaomi dévoilerait un Smart Band 7 Pro avec son Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi lancerait bientôt une version Pro de son dernier bracelet connecté, selon plusieurs rumeurs. Ce bracelet ferait son arrivée en même temps que le prochain flagship de Xiaomi attendu cet été.

À peine a-t-il annoncé son Smart Band 7 la semaine passée que Xiaomi serait déjà sur les rangs pour étendre sa gamme. C’est en tout cas ce que laisse entendre une nouvelle fuite concernant les bracelets connectés de la firme chinoise.

Une fuite dans sa propre application ?

Après avoir d’abord proposé une version standard ainsi qu’une version avec NFC de son dernier Smart Band, le géant chinois aurait très bientôt l’intention de révéler un modèle Pro pour compléter son offre.

L’information a été corroborée par plusieurs leakers dont un sur Weibo du nom de Digital Agent 007, mais également par une application de Xiaomi. On avait ainsi récemment vu apparaître la mention d’une version Pro après une mise à jour dans l’application dédiée au Mi Door Lock de Xiaomi, ce qui pointerait vers une arrivée prochaine du bracelet.

Un lancement prévu dès cet été

On ne sait pas encore exactement ce que cette version Pro apportera par rapport au précédent modèle. Le Smart Band 7 proposait déjà pour sa part un écran AMOLED de 1,62 pouce, plus grand de 25 % par rapport à la génération précédente, ainsi qu’une compatibilité avec la fonctionnalité Always-On. L’arrivée du GPS ainsi que d’une batterie et d’un écran plus grands sembleraient être les améliorations les plus plausibles pour cette nouvelle version.

Selon les différentes informations, ce bracelet pourrait être présenté en même temps que le Xiaomi 12 Ultra qui est attendu aux alentours du mois de juillet, avec pour la première fois un partenariat avec la société Leica du côté de la photo. Rien n’indique si un lancement hors de la Chine est prévu pour ce modèle Pro. Et même s’il finira par sortir tout court ou restera à l’état de supputations.

