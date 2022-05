Xiaomi imagine un mix entre un Flip et un Pixel dans un brevet

Une nouvelle demande de brevet déposée en Chine révèle que Xiaomi songe à un smartphone pliable à clapet façon Galaxy Z Flip, mais avec un design de bloc photo façon Pixel.

Xiaomi n’en est pas à sa première demande de brevet ; fin décembre dernier la marque avait déjà déposé un design de smartphone pliable à clapet. Cette fois-ci, le constructeur dépose un nouveau design, assez similaire au premier, mais avec une différence que l’on remarque directement : le bloc photo arrière, qui ressemble (beaucoup) à celui du Google Pixel 6.

Xiaomi dépose un design de smartphone pliable

Si ce mystérieux smartphone n’a pas encore de nom, on connaît déjà une bonne partie de son design. Les images du téléphone ont été aperçues sur le site de l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle et relayées par MySmartPrice. De quoi voir le design de ce Xiaomi Flip (on ne sait jamais) sous toutes les coutures. Cependant, aucun moyen d’avoir des informations sur les capteurs embarqués.

Un design qui nous révèle quelques informations

Le bloc photo arrière montre qu’il y aurait a priori deux capteurs à l’arrière puisqu’on observe trois découpes circulaires, le dernier trou étant vraisemblablement pour le flash. De quoi supposer l’existence d’un capteur principal ainsi que d’un ultra grand-angle.

Le bouton d’alimentation et ceux du volume se situent dans ce design sur la tranche droite du smartphone. Sur la tranche inférieure, on trouve un port USB-C, une grille qui accueillerait un haut-parleur, un tiroir SIM.

Cependant, on n’observe aucun capteur selfie. Il est possible que Xiaomi ait recours à une caméra située sous l’écran ; c’est ce qu’on avait sur le Mi Mix Fold premier du nom.

Enfin, aucun détail sur les schémas déposés ne laisse supposer l’existence d’un écran externe, pour pouvoir utiliser le smartphone en position pliée.

Rappelons que ce design n’est qu’une ébauche ; rien ne garantit que ce téléphone soit commercialisé un jour, ni même qu’un prototype soit fabriqué. Xiaomi pourrait venir concurrencer Samsung sur le terrain des smartphones pliables. La marque travaillerait sur un Mix Fold 2 qui viendrait challenger le Samsung Galaxy Z Fold 4. Si l’entreprise chinoise lance un téléphone pliable au format clapet, elle viendrait aussi empiéter sur les plates-bandes du Galaxy Z Flip 4.

