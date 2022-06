Xiaomi Smart Band 7 Pro : voici les premières images de la version Pro

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro devrait être annoncé le 4 juillet prochain aux côtés des Xiaomi 12S. Le nouveau bracelet-montre devrait proposer un écran plus grand et des matériaux plus luxueux que le Band 7 classique.

On le savait, Xiaomi préparerait une version Pro de son Smart Band 7, à qui nous avons attribué la note de 7/10. Pour la première fois, son design vient d’être révélé dans une courte vidéo publiée sur le Weibo (via XDA) de la marque. C’est donc une image bien officielle que nous avons sous les yeux.

La première différence notable est bien sûr la taille de l’écran qui semble beaucoup plus importante que celle du modèle non Pro. On peut également souligner une qualité de fabrication qui semble légèrement supérieure, avec potentiellement un boîtier en métal. On remarque en outre que la différence entre un bracelet connecté et une montre semble de plus en plus tenue sur ce type d’appareil.

Deux coloris

Le leader Digital Chat Station en a rajouté une couche en publiant deux photos du futur bracelet-montre. Les clichés nous renseignent principalement sur deux futurs coloris : noir et blanc crème, somme toute assez classiques. Les coloris semblent se décliner sur le boîtier, avec un effet légèrement doré pour le blanc et un reflet bleuté pour le noir. Malheureusement, nous ne savons pas pour l’heure si ce bracelet offrira de nouvelles fonctionnalités.

Source : Xiaomi Source : Xiaomi

Rappelons que l’annonce officielle du Xiaomi Smart Band 7 est prévue pour le 4 juillet, aux côtés des nouveaux Xiaomi 12S, probablement équipés du Snapdragon 8+ Gen 1.

