Xiaomi 12S Ultra, Smart Band 7 Pro… comment suivre leur lancement en direct

Ce lundi 4 juillet, à 13h heure de Paris, Xiaomi va présenter sa nouvelle série de Xiaomi 12S. On y attend notamment le 12S Ultra, le 12S Pro et le 12S classique. Le géant chinois devrait également présenter un nouveau bracelet, le Smart Band 7 Pro ainsi qu'un PC, le Xiaomi Book Pro 2022.

Et s’il n’y avait pas de Xiaomi 12 Ultra, mais seulement un Xiaomi 12S Ultra ? C’est ce qu’on comprend des dernières rumeurs entourant la prochaine série de flagships de Xiaomi, rassemblant donc possiblement l’Ultra avec un capteur plus grand que jamais, mais aussi un potentiel Xiaomi 12S et un Xiaomi 12S Pro.

Pour rappel, ces téléphones devraient intégrer la nouvelle puce de Qualcomm, les Snapdragon 8+ Gen 1, réputé moins chauffante que sa prédécesseure.

Comment suivre en direct l’annonce ?

On devrait en apprendre bien davantage ce jour avec le lancement des Xiaomi 12S, prévu ce lundi 4 juillet 2022 à 13h, heure de Paris. Pour suivre cette annonce en direct, il faudra se rendre sur la chaîne YouTube de Xiaomi, où la diffusion est d’ores et déjà programmée.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

L’image associée à l’évènement laisse en effet peu de doute sur la présence d’un modèle Ultra, dont on devine sans effort le module photo arrondi proéminent, marqueur d’un téléphone ultrapremium.

Au programme également, on attend le prochain bracelet-montre connecté de Xiaomi, le Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Le géant chinois devrait également annoncer un nouveau PC haut de gamme, le Xiaomi Book Pro 2022. Sur la base d’affiches postées sur le compte Weibo de Xiaomi, on peut d’ores et déjà attendre un écran 4K de 14 pouces. Le PC intégrerait en outre un corps en métal, un port jack et des entrées USB-C.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.