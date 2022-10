Poco F5 : le futur smartphone gaming de Xiaomi serait en route

Le prochain smartphone Poco de Xiaomi a été repéré sur la certification CEE. Il s'agirait du Poco F5, successeur du Poco F4 et prochain smartphone gaming de la marque.

Alors que le Poco F4 est sorti en juin dernier, avec sa déclinaison GT un mois plus tôt, le Poco F5 pourrait bientôt sortir. Il a été repéré à plusieurs reprises dans les certifications, bien que l’on ne connaisse pas encore bien sa fiche technique.

Le Poco F5 existe : il a été certifié

C’est Mukul Sharma, leaker réputé, qui relaie l’apparition d’un smartphone Xiaomi Poco avec le numéro de modèle 2313PC75G sur le site de certification de l’Eurasian Economic Commission (CEE en français). Ce modèle serait en fait le Poco F5 de Xiaomi et l’on peut supposer qu’il serait lancé prochainement.

De plus, le téléphone avait été repéré il y a peu sur la base de données IMEI. Selon les informations de Gizmo China, cet appareil serait d’abord lancé en Chine sous l’appellation Redmi K60 avant d’arriver sur le marché européen.

Ce qu’on sait du Poco F5 de Xiaomi

Pour le moment, peu d’informations ont fuité à propos du prochain smartphone gaming de Xiaomi. Le média anglophone parle d’un lancement au premier trimestre 2023 en Inde et sur d’autres marchés.

Selon les rumeurs, on aurait droit à un écran Amoled avec une définition de 3 200 par 1 440 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 000 cd/m². Il est également possible que le Poco F5 soit équipé du SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Si les informations sont rares, on peut cependant s’attendre à une charge rapide de 67 W et une batterie de 4 500 mAh au moins, puisqu’elles font partie des spécifications techniques du Poco F4.

