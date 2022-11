Voilà à quoi aurait ressemblé le smartphone pliant de Xiaomi avec un grand écran extérieur

Xiaomi a finalement opté pour des smartphones pliants avec un grand écran intérieur. Mais le constructeur chinois a conçu au moins un prototype avec un écran pliable à l'extérieur. Un leaker a pu mettre les mains sur les photos du prototype.

Il y a plusieurs manières de concevoir un smartphone à écran pliant. On pense bien évidemment aux deux formats phare du marché, représentés par les Samsung Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4, qui adoptent respectivement un format clapet et un format livre. Mais d’autres constructeurs, comme Huawei, ont proposé, par le passé, un format avec un écran à l’extérieur.

Si Xiaomi a finalement opté pour le même format que le Galaxy Z Fold 4 avec ses Mix Fold et Mix Fold 2, lancés uniquement en Chine, le constructeur aurait également envisagé un design différent pour certains smartphones à écran pliant. Comme le rapporte le site Android Authority, le leaker polonais Kuba Wojciechowski a en effet publié sur Twitter plusieurs photos de ce qui aurait pu être un smartphone à écran pliant conçu par Xiaomi. Les messages ont finalement été retirés par le leaker du réseau social, mais permettent néanmoins de découvrir un smartphone au format très proche de celui du Huawei Mate Xs 2, avec un grand écran à l’extérieur qui permet ainsi de profiter en permanence du grand écran du smartphone, sans écran secondaire.

Le prototype permet également de découvrir une barre verticale dans laquelle auraient été logés les différents appareils photo avec rien de moins que quatre modules à l’arrière. Prototype oblige, l’appareil n’aurait cependant pas été finalisé et, une fois le smartphone déplié, il aurait donné accès à tous les composants internes, dont une batterie divisée en deux blocs. Le plus gros de ces blocs aurait notamment pu accueillir une capacité de 3500 mAh.

Un prototype qui semble dater de 2019

Concernant les caractéristiques techniques, le smartphone aurait profité d’une puce Snapdragon 855 et d’un modem 5G Snapdragon X50 de Qualcomm. Le Snapdragon 855 ayant été présenté officiellement par Qualcomm en décembre 2018, on peut donc imaginer que le prototype a été développé dans le courant de l’année 2019 par Xiaomi. Il faut dire que le prototype ressemble fortement à un brevet obtenu par le constructeur chinois en novembre 2019.

Depuis, Xiaomi s’est finalement lancé dans le segment des smartphones pliants avec deux modèles, les Xiaomi Mix Fold et Mix Fold 2. Cependant, les deux appareils ne sont pour l’instant disponibles qu’en Chine. Surtout, le constructeur semble avoir définitivement adopté un format de smartphone pliant avec écran intérieur, à la manière d’un livre ou du Galaxy Z Fold 4. On ignore si la firme est allé plus loin dans son développement et compte lancer, à plus ou moins long terme, un smartphone avec écran pliable à l’extérieur.

