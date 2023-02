Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro : pour ses offres de précommandes, Xiaomi gâte ses premiers acheteurs

Annoncés dimanche dernier, les Xiaomi 13 et 13 Pro sont d’ores et déjà disponibles à la précommande, avec une offre pour le moins intéressante. Le constructeur a décidé de vous offrir un téléviseur 4K pour tout achat de l’un de ses nouveaux flagships.

Chaque année, les constructeurs de smartphones profitent de la grand-messe du MWC pour présenter leurs nouveautés pour les mois à venir. Xiaomi a dévoilé dimanche une partie de son line up 2023, avec ses deux nouveaux flagships : le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro.

Des téléphones haut de gamme à la pointe du catalogue de Xiaomi et qui embarquent une fiche technique particulièrement bien achalandée. Prévus pour une sortie le 8 mars, ils sont pour l’heure disponibles à la précommande sur le site de Xiaomi avec une offre de précommande particulièrement intéressante.

Un téléviseur 4K offert pour toute précommande des nouveaux smartphones Xiaomi !

S’il va encore falloir attendre quelques jours pour pouvoir mettre la main sur les nouveaux smartphones de Xiaomi, il est en revanche possible de les réserver dès aujourd’hui. Le constructeur s’est d’ailleurs fendu d’une offre de précommande pour le moins alléchante : pour tout achat d’un Xiaomi 13 ou Xiaomi 13 Pro, un téléviseur 4K Xiaomi P1E 43 pouces d’une valeur de 449 euros est offert en sus. Xiaomi chouchoute réellement ses premiers acheteurs !

Cette offre est valable chez la plupart des opérateurs et revendeurs habituels (Fnac/Darty, Boulanger, LDLC, RED, Bouygues Telecom, Orange, Free, etc.), ainsi que sur le site de Xiaomi : Mi.com. Le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro seront disponibles à partir du 8 mars prochain à partir de 999 euros.

Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro : une partition photo qui impressionne grâce au partenariat avec Leica

Pour cette nouvelle génération de smartphones, Xiaomi a encore une fois travaillé main dans la main avec Leica afin de proposer un bloc photo haut de gamme sur ses appareils. Son ambition ? Proposer l’un des meilleurs photophones disponibles actuellement sur le marché.

Cette collaboration permet aux Xiaomi 13 et 13 Pro de bénéficier de l’expertise et du style inimitable des produits Leica à travers deux profils de photos. D’un côté, le Leica Authentique, qui propose une photo avec des couleurs le plus proches possible de la réalité, des ombres bien définies, un contraste poussée et des détails très précis. De l’autre, le Leica Vibrant, qui modifie légèrement la saturation et la luminosité pour créer des couleurs vibrantes et des ombres tranchées, s’avère particulièrement efficace pour capturer l’émotion d’une scène ou d’un instant.

Côté matériel, et toujours dans l’optique de proposer une expérience photo haut de gamme, Xiaomi a opté pour ce qui se fait de mieux en matière de capteur. Le Xiaomi 13 embarque ainsi le Sony IMX800, tandis que le Xiaomi 13 Pro est pour sa part équipé avec le Sony IMX989. Deux capteurs de type un pouce qui font des merveilles une fois couplés aux optiques Leica. De quoi obtenir une plage dynamique plus élevée, moins de bruit sur les image, et plus d’information lumineuse (ce qui est capital en matière de photographie).

Pour compléter et sublimer le travail réalisé par Leica, ces deux smartphones peuvent compter sur le savoir-faire de Xiaomi au niveau logiciel. Le Snapdragon 8 Gen 2 fait des merveilles pour tout ce qui touche à l’amélioration des images ainsi que la vitesse de capture, et le Xiaomi 13 comme le Xiaomi 13 Pro bénéficient de fonctionnalités maison comme le ProFocus. Pour ne rien gâcher, les amateurs de photographie seront ravis d’apprendre que ces smartphones supportent le format RAW DNG 10 bits ainsi que les profils colorimétriques Adobe. Une combinaison matérielle et logicielle idéale pour une expérience photo de haut niveau.

Xiaomi 13 : un smartphone léger et compact, mais puissant

Avec le Xiaomi 13, Xiaomi propose un smartphone qui devrait ravir les amateurs de design tout en sobriété. Son boitier en alliage d’aluminium aux tranches plates, extrêmement fin et léger (à peine 8 mm pour moins de 190 g) est très agréable à prendre en main, et plaisant à utiliser. Il s’avère aussi relativement costaud grâce à sa certification IP68 qui lui permet de résister à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau.

Côté affichage, Xiaomi a opté pour un écran qui occupe presque toute la surface de l’appareil (93,3 % pour être précis). Cette dalle AMOLED de 6,3 pouces pour une définition de 2 400 par 1 080 pixels peut compter sur une bonne luminosité et surtout, sur un excellent taux de rafraîchissement à 120 Hz qui lui assure une fluidité de tous les instants. HDR10, 10+, Dolby Vision et HLG sont à l’ordre du jour pour un affichage aux couleurs vives et contrastées.

Dans les entrailles de ce Xiaomi 13, le constructeur est allé droit au but afin de proposer ce qui se fait de mieux sur le marché. C’est donc un Snapdragon 8 Gen 2 qui propulse l’appareil et lui permet de briller dans la très grande majorité des usages. Une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide filaire 67 W et la charge rapide sans fil 50 W vient compléter cette fiche technique et assurer à l’ensemble une autonomie pour le moins honnête.

Xiaomi 13 Pro : le luxe made in Xiaomi

Le Xiaomi 13 Pro de son côté propose un style assez différent du Xiaomi 13. Plus grand, il arbore un écran de 6,73 pouces aux bordures arrondies qui courent vers le module photo situé sur le dos de l’appareil. Sa dalle AMOLED E6 s’avère lumineuse et propose une image aux couleurs vives et réalistes grâce à la couverture à 100 % des gamuts sRGB et P3. Rien à redire non plus au niveau de la fluidité grâce à un taux de rafraîchissement adaptatif qui oscille de 1 à 120 Hz.

Là encore, Xiaomi n’y est pas allé avec le dos de la cuillère puisque c’est un Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe le Xiaomi 13 Pro. Un SoC qui fait des merveilles quel que soit l’usage, y compris sur les jeux 3D les plus gourmands, tout en apportant de nombreuses améliorations sur la photo ou l’autonomie. En parlant d’autonomie, le petit dernier de Xiaomi fait fort avec une batterie 4 820 mAh et la compatibilité avec la charge rapide 120 W en filaire (contre 50 W en sans fil). De quoi lui permettre de se recharger complètement en seulement 19 minutes si l’on en croit les données du constructeur.