Xiaomi fait passer la cuisson connectée des frites en mode Pro

La première friteuse Xiaomi avait beaucoup fait parler d’elle et se dote maintenant d’une déclinaison plus grande, puissante et surtout qui avec la possibilité de surveiller la cuisson de nos yeux, la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L.

En 2021, Xiaomi sortait sa première friteuse sans huile. Un produit que peu de personnes pouvaient prétendre attendre… Cette première itération semble avoir eu assez de succès pour motiver Xiaomi à lancer une version améliorée : la Smart Air Fryer Pro 4 L.

Une évolution intelligente dans la continuité

La Xiaomi Smart Air Fryer est une friteuse connectée sans huile, tout comme les produits proposés par la concurrence spécialisée dans le petit électroménager comme Moulinex ou Philips. Il s’agit d’offrir un résultat semblable à celui d’une friteuse classique avec peu ou pas d’huile ajoutée.

Il s’agit en fait d’une cuisson au four dont les flux d’air sont pensés pour procurer une cuisson uniforme et croustillante. La technologie utilisée par Xiaomi est d’ailleurs identique à celle des friteuses sans huile commercialisée par Philips. Il en reprend d’ailleurs les grands traits pour son design.

Un produit assez élégant, avec une jolie coque en blanc laquée qui devrait bien moins bien capturer les traces de doigts que la version noire. Un petit écran OLED est intégré à la molette de contrôle en façade, juste sous le bouton de mise en marche. Toutefois, il sera plus simple d’utiliser l’application Xiaomi Home qui permet de programmer et de choisir le type de cuisson, d’être alerté en fin de cuisson ou quand vous devez intervenir dans le déroulement d’une recette.

Vous pourrez même la démarrer ou lancer une recette avec un assistant vocal comme Google Home.

La connectivité ne sert pas uniquement au contrôle de la friteuse via son smartphone. Elle donne également accès à une bibliothèque de recettes. D’ailleurs, si la friteuse est capable de cuir à une température maximale de 200 °C, elle dispose aussi d’un mode de cuisson basse température. Ainsi, en se positionnant entre 40 et 80°, elle se transforme en Yaourtière, permet de sécher des fruits ou encore de décongeler avec délicatesse.

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L propose comme son nom l’indique un volume de cuisson de 4 L contre 3,5 L pour la Smart Fryer. La puissance est par ailleurs plus importante, passant de 1500 W à 1600 W. La principale nouveauté est une façade vitrée sur le panier de cuisson. Cela permet de suivre en direct les cuissons, et ainsi de surveiller son avancement sans avoir à sortir le panier de cuisson. Une LED s’allume quand vous en avez besoin pour profiter d’une meilleure visibilité. Elle sera en plus livrée avec une grille pour cuire des tartelettes ou des quiches sur deux niveaux.

Une friteuse qui se perfectionne par de petites touches qui se révèlent pratiques et que nous allons tester sous peu. Elle est disponible en blanc au prix de 149 euros sur le site de Xiaomi et les revendeurs partenaires comme Amazon.

