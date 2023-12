Xiaomi Redmi Note 13 : une erreur dévoile le prix juste avant son arrivée en France

La gamme Xiaomi Redmi Note 13 arrive plus tôt que prévu, dans quelques jours en France. On connait désormais les prix et les caractéristiques qui seront proposés en Europe.

Si la presse tech a souvent les yeux rivés vers les smartphones les plus haut de gamme, qui font avancer la technologie chaque année, c’est bien les smartphones comme le Redmi Note qui font tourner les yeux des consommateurs. Avec leur prix toujours très serré, cette gamme de smartphones propose souvent le juste équilibre entre caractéristiques, design et prix.

Xiaomi a présenté officiellement sa gamme Redmi Note 13 en Chine le 22 septembre, et nous a donné rendez-vous le 9 janvier 2024, juste après la conférence en Inde prévue le 4 janvier 2024. En attendant, c’est le site e-commerce allemand MediaMark qui a publié un peu trop tôt ses fiches produits. Résultat, on connait le programme des festivités, et le prix.

Xiaomi Redmi Note 13 5G : 299 euros

On commence par le plus accessible : le Redmi Note 13 5G qui sera commercialisé à seulement 299 euros en Europe. Rappelons que les prix en France peuvent être légèrement différent.

MediaMark confirme qu’il s’agira d’un smartphone équipé d’un écran Amoled 120 Hz Full HD+ de 6,67 pouces (2400 x 1080 pixels), d’une puce MediaTek Dimensity 6080, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il intègre la 5G, une batterie de 5 000 mAh et d’une charge rapide à 33W par USB-C. Un port jack 3,5 mm est toujours présent, ce qui est à noter.

Le module photo au dos est équipé d’un capteur de 108 mégapixels secondé par un capteur de 8 mégapixels et un autre de 2 mégapixels. Autant dit qu’il ne faudra pas trop compter sur ceux-là pour obtenir des clichés de qualité.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro : 399 euros

On grimpe dans la gamme avec un modèle qui touche la barre des 400 euros. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé d’un écran Amoled de 6,67 pouces pour une définition 2712 x 1220 pixels, toujours à 120 Hz. Le lecteur d’empreinte est intégré à l’écran.

Sous Android 13 avec MIUI 14, ce modèle va propose une puce Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On passe à une charge rapide de 67W, pour une batterie de 5100 mAh.

Le capteur principal au dos passe à 200 mégapixels, mais on est toujours très peu confiant concernant les deux autres capteurs de 8 et 2 mégapixels respectivement.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G : 499 euros

La gamme Redmi Note déborde sur des tarifs que l’on pouvait considérer autrefois proche du haut de gamme. Pour ce prix on nous proposerait un écran de 6,67 pouces Amoled de 2712 x 1220 pixels à 120 Hz. La certification du châssis est désormais IP68 de protection contre l’eau et la poussière.

La batterie de 5000 mAh pourra être rechargée à 120W. La puce repasse du côté de Mediatek avec une Dimensity 7200 Ultra épaulée par 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le capteur photo principal passe à 200 mégapixels. Les deux autres proposent toujours 8 et 2 mégapixels.

Rendez-vous donc au début du mois de janvier pour découvrir la façon dont Xiaomi France va annoncer et commercialiser ces nouveaux produits. Probablement l’un des premiers tests de smartphone de l’année pour Frandroid.