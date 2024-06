Quand Xiaomi fait son Disney

Xiaomi annonce une édition limitée de son Civi 4 Pro inspirée de Blanche-Neige.

On avait vu les teasers, comme l’année dernière, après Harry Potter, Xiaomi s’associe à Disney. Xiaomi annonce donc une édition limitée de son Civi 4 Pro inspirée de Blanche-Neige. Un mariage inattendu entre tech et conte de fées qui pourrait bien faire rêver petits et grands.

Pour aller plus loin

OnePlus Ace 3V, le Xiaomi Civi 4 Pro et le Realme 12X : les derniers smartphones en provenance de Chine

Commençons par ce qui saute aux yeux : le design. Xiaomi n’a pas lésiné sur les moyens pour transformer son Civi 4 Pro en édition spéciale. Une boîte colorée aux couleurs de Blanche-Neige, un smartphone violet au dos miroir, un étui assorti, une popsocket en forme de pomme venimeuse et des autocollants thématiques…

Mais Xiaomi ne s’est pas arrêté là. L’interface utilisateur a elle aussi été revue pour coller à l’univers Disney, avec des icônes et des animations spéciales. De quoi prolonger l’expérience féerique au quotidien.

Un Civi Pro 4

Derrière ce packaging enchanteur se cache un smartphone aux caractéristiques intéressant. Écran AMOLED en définition 1,5K de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, processeur Snapdragon 8s Gen 3 (une première mondiale), jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage… Le Civi 4 Pro n’a rien à envier aux milieux de gamme du moment.

Côté photo, Xiaomi a misé sur un partenariat avec Leica pour équiper son smartphone d’un triple capteur arrière de 50+50+12 MP. De quoi capturer vos moments magiques avec une qualité digne d’un conte de fées. La batterie du Xiaomi Civi 4 Pro a une capacité de 4 700 mAh et se charge jusqu’à 67 W en 40 minutes. Le smartphone est compatible avec la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 et est livré avec HyperOS basé sur Android 14.

Et terminons par sa disponibilité : comme souvent avec ces éditions spéciales, le Civi 4 Pro Disney Princess sera exclusivement vendu en Chine. D’ailleurs, la gamme Civi n’est pas commercialisée en Europe par Xiaomi, qui a déjà beaucoup à faire avec les Redmi, Poco, etc.

Pour aller plus loin

Un vent de magie souffle sur le marché chinois des smartphones