C’est officiel : la voiture électrique ultra puissante de Xiaomi va bel et bien dompter Tesla et Porsche

Après avoir fait sensation en présentant une version très épicée de sa voiture électrique SU7, Xiaomi, par l'intermédiaire de son patron Lei Jun, a officialisé la mise en production de l'auto ultra-performante au premier semestre 2025. Bonne nouvelle : elle reprendre la base technique du prototype.

En fin de semaine dernière, Xiaomi a présenté un modèle de voiture électrique absolument incroyable avec la SU7 Ultra. Une berline sportive aux chiffres absolument affolants et plus impressionnants que ceux de la Tesla Model S Plaid ou encore la nouvelle Porsche Taycan Turbo GT, deux modèles qui font tout de même plus de 1 000 ch.

Reste à savoir si, en termes de performances, la Chinoise fait mieux, mais en tout cas, sur le papier, la berline électrique de Xiaomi gagne le match.

Des performances de supercar (sur le papier)

La voiture embarque trois moteurs électriques pour une puissance cumulée de 1 548 ch. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 1,97 seconde, le 0 à 200 km/h en 5,96 secondes, le 0 à 300 km/h en 15,07 secondes et une vitesse maximale supérieure à 350 km/h. Quant au freinage, le 100 à 0 km/h est réalisé en seulement 25 mètres, ce qui est absolument démentiel pour une voiture de 1 900 kg.

Lors de la présentation, Xiaomi a précisé bien qu’il s’agissait bien d’un prototype. On le voit notamment avec son kit carrosserie en carbone, carbone qui ne devrait pas être présent sur la version de série puisque, Lei Jun, le patron de Xiaomi, précise que le prix serait trop cher en l’état avec ce type de matériau.

Il affirme que même lui ne pourrait se la payer, à cause du prix du carbone. Le patron a précisé que la version de production devra donc utiliser moins de carbone et serait donc plus lourde et, par conséquent, moins performante.

Beaucoup moins chère que ses concurrentes ?

Et cette version de production, elle devrait arriver sous peu. En effet, le dirigeant a annoncé lors d’une émission télévisée en Chine que la Xiaomi SU7 Ultra de production utilisera le même châssis, trois moteurs et la même batterie que le prototype, et qu’elle arrivera sur les routes chinoises à partir du premier semestre 2025.

Concernant le prix de la version de série, Lei Jun a déclaré qu’elle serait un peu plus chère que le modèle le plus puissant, mais pas forcément beaucoup plus chère. Sachant que la version la plus onéreuse coûte actuellement l’équivalent de 38 000 euros en Chine, le tarif s’annonce particulièrement intéressant face à une Model S Plaid à plus de 100 000 euros ou encore un Taycan GT à plus de 200 000 euros.

Xiaomi devrait refaire parler de sa voiture sous peu en tentant d’aller chercher le record au tour sur le Nürburgring dans la catégorie des voitures électriques de série, un record récemment repris par Porsche à Tesla. Dans le même temps, Xiami continue son petit tour du monde avec la SU7. La voiture est actuellement présente en France, à Paris. De quoi imaginer une commercialisation en France ? Rien n’a encore été décidé.