Plus cher que le Galaxy Z Flip 6, le Mix Flip de Xiaomi arrive en Europe, annonce un représentant bulgare

Premier smartphone pliable à clapet de Xiaomi, le Mix Flip a récemment été présenté en Chine et il est en passe d'arriver en Europe si l'on en croit ce représentant Bulgare de la marque.

Lors d’un déplacement en Chine la semaine dernière, nous avons pu découvrir la SU7 Ultra – première berline électrique de Xiaomi -, le Mix Fold, mais aussi mettre la main sur le Xiaomi Mix Flip, premier smarpthone pliable en mode clapet de la marque chinoise.

Et ce voyage n’aurait-il pas eu moins de sens si ce téléphone n’était pas lancé en Europe ? Sur place, aucun représentant de la marque n’a voulu faire de commentaire à ce sujet, nous laissant avec un énigmatique « stay tuned », que l’on pourrait traduire littéralement par « restez à l’affut ». En revanche, le Mix Fold restera cantonné au marché chinois, ont-ils ajouté. Il n’en fallait pas plus pour ouvrir tous nos espoirs quant au Mix Flip.

Mieux équipé, mais plus cher qu’un Galaxy Z Flip 6

Et aujourd’hui, un premier pays d’Europe annonce la disponibilité prochaine de ce smartphone pliable. C’est la Bulgarie qui se jette à l’eau. C’est Nikolaï Nankov, responsable Xiaomi en Bulgarie, qui a lâché le morceau lors d’un évènement presse locale.

Selon ses dires, le Xiaomi Mix Flip sera bien lancé en Europe avec une première salve dans cinq pays d’Europe Centrale et Orientale. La date est fixée, ce sera le 15 août, et le prix aussi : 2600 BGN, soit environ 1330 euros. C’est plus que le Galaxy Z Flip 6 qui est lancé à 1200 euros (2349 BGN) en Bulgarie, le même prix qu’en France.

Xiaomi France ne confirme rien

Nous nous sommes empressés d’appeler Xiaomi France pour avoir une déclaration sur notre marché. Réponse sans équivoque : « Xiaomi n’a rien annoncé ni pour la France ni pour l’international. » Le constructeur ne confirme donc rien, mais ne dément pas non plus.

Quoi qu’il en soit, le Xiaomi Mix Flip nous a fait une très bonne première impression. Très grands écrans (6,86 pouces et 4,01 pouces), grosse batterie (4780 mAh), charge 67 Watts, double capteur de 50 Mpx et Snapdragon 8 Gen 3, sur le papier c’est matériellement un tueur de Galaxy Z Flip 6. Restera à juger de sa partition logicielle. Là-dessus, Samsung a une certaine avance, notamment en matière d’intelligence artificielle grâce à Galaxy AI.