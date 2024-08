Xiaomi HyperOS 2.0 arriverait à l’automne : à quoi peut-on s’attendre ?

HyperOS 2.0 c’est la dernière couche de personnalisation de Xiaomi qui devrait intégrer Android 15. Une récente fuite, indique que l’OS de Xiaomi devrait arriver à l’automne. Une information qui pourrait nous donner également la date de sortie d’Android 15 inconnue à ce jour.

Xiaomi Redmi 13 // Source : Xiaomi

Une fuite chinoise révèle qu’HyperOS 2.0, l’interface de Xiaomi, devrait arriver le 10 octobre 2024. Une sortie qui pourrait aussi nous donner la date de sortie d’Android 15 encore inconnue à ce jour.

Une sortie automnale

Xiaomi a annoncé que sa nouvelle interface HyperOS 2.0 devrait arriver en même temps qu’Android 15. Pour le moment, des rumeurs indiquaient seulement qu’Android 15 devrait être lancé à l’automne, sans plus de précision. On apprend aujourd’hui via Gizmochina que HyperOS 2.0 pourrait sortir le 10 octobre 2024.

Sur cette capture d’écran, on peut voir qu’HyperOS est censé équiper le Redmi K70 dès le 10 octobre 2024. Une information qui n’a pour le moment pas été confirmée le constructeur. Si l’information est avérée, on peut voir arriver Android 15 avant cette date ou au plus tard au 10 octobre.

Cette mise à jour majeure s’accompagnerait de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations.

Un OS attendu

D’après les informations fourniers par Gizmochina, HyperOS 2.0 pourrait avoir des fonctionnalités centrées sur l’intelligence artificielle en intégrant un LLM au sein de son OS. Des propos appuyés par Lu Weibing, président et directeur général de la marque Redmi et Xiaomi selon Gizmochina.

Grâce à l’intelligence artificielle, le smartphone pourrait se doter d’une meilleure reconnaissance vocale ou encore une amélioration de l’édition photo et vidéo. Ces améliorations s’accompagneraient d’un nouveau design de l’interface utilisateur. Dans les autres fonctions, notables, on peut lister une fonctionnalité de détection des caméras dignes d’un film d’espionnage.

En attendant l’arrivée de ce nouvel OS, nous vous avons détaillé dans cet article les smartphones qui devraient y être éligibles.