La marque de smartphones chinoise va mettre en place un programme de bêta test pour ses futures mises à jour logicielles pour smartphones. Un système qui marchera par inscription et qui oblige à donner des retours sur son expérience.

Il y a deux semaines, Xiaomi annonçait fermer le système de bêtas ouvertes pour MIUI, faute de retour des utilisateurs. Il semble que le constructeur chinois ait trouvé la solution pour réussir à faire tester ses versions d’Android : le Mi Pilot.

Le Mi Pilot, c’est le nom du programme de bêta de Xiaomi et MIUI pour les smartphones de la marque. Il commence à être mis en place pour Android 9 Pie sur le Redmi 6 et 6A, le Mi 6 et pour Android 10 Q sur le Pocophone F1. Celui-ci fonctionne sur un système d’inscription et sur une obligation de retours.

Une inscription avec pas mal de conditions

Pour vous inscrire comme membre de ce Mi Pilot, il faut remplir certaines conditions :

Parler anglais

Savoir communiquer via l’application QQ pour interagir avec les développeurs

Avoir un POCO F1, un Mi 6, un Redmi 6 ou 6A (avec un bootloader déverrouillé)

Être actif au sein de la communauté MIUI

Avoir les compétences nécessaires pour réparer soi-même son smartphone en cas de mauvaise manipulation à l’installation

Reporter les bugs rencontrés

Si vous faites partie de ce très restreint type de profil, il faudra répondre à ce post sur le forum de Xiaomi/MIUI avec votre :

Nom d’utilisateur

Nom

Numéro du compte Mi

Numéro QQ

Smartphone utilisé

Expérience

Région

Raison de votre inscription

Capture d’écran de la section « À propos du téléphone » dans les paramètres de votre smartphone

Ainsi, vous serez éligible à ce programme de bêta et aurez accès à quelques privilèges comme un contact direct avec les responsables de MIUI ou un accès en priorité à des événements organisés par la marque.

Attention cependant, bien que le site stipule que vous testeriez la « ROM stable globale », il précise également que des bugs seront surement de la partie et qu’il faut s’inscrire en connaissance de cause.

Vous pouvez donc vous inscrire en répondant à ce post sur le forum.