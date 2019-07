Le patron de la gamme Redmi de Xiaomi a laissé entendre qu’un smartphone de cette famille aurait droit au Snapdragon 855+. Idem du côté de son adversaire Realme.

Realme, c’est ce nouveau cousin de OnePlus, Oppo et consorts. Débarquée en France depuis peu, cette marque est considérée comme le futur meilleur ennemi de Xiaomi et plus particulièrement de la gamme Redmi de ce dernier. La bataille du bon rapport qualité/prix a déjà commencé entre le Realme 3 Pro et le Redmi Note 7 avec, semble-t-il, un avantage pour ce dernier qui a eu le temps de se faire une belle réputation déjà auprès des consommateurs.

Mais le duel entre les deux marques va encore plus s’intensifier. Il faut en effet savoir que Qualcomm a tout récemment officialisé le Snapdragon 855+. Comme l’indique subtilement le symbole de l’addition, il s’agit d’une puce plus puissante que le SD855 et optimisée pour les jeux vidéo.

On sait que le ROG Phone 2 en sera équipé, mais il faut s’attendre à la même chose du côté de Xiaomi. Le directeur général de Redmi, Lu Weibing, a en effet laissé entendre sur Weibo qu’un futur smartphone de cette gamme en serait doté.

Même son de cloche chez Realme qui, toujours sur Weibo, s’est fendu d’un post pour « accueillir » le Snapdragon 855+.

À la manière d’un Pocophone F1, on peut éventuellement s’attendre à des smartphones extrêmement puissants dont le prix reste très attractif. Et l’affrontement entre les deux camps va être passionnant à suivre.

