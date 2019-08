Le seul, l’unique, le vrai flagship killer est enfin disponible en précommande en France. Son nom ? Xiaomi Mi 9T Pro, ou Redmi K20 Pro pour les intimes. Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Après un excellent Redmi K20… euh, rectification. Après un excellent Xiaomi Mi 9T lancé en juin dernier dans l’Hexagone, le célèbre constructeur chinois revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec le Redmi K20 Pro… euh, rectification. Avec le Xiaomi Mi 9T Pro, une version encore plus boostée qu’auparavant. Ce nouveau smartphone promet avant tout une chose (enfin deux) : la Puissance avec un grand P, mais aussi le prix avec un petit p. Il compte en effet sur l’intégration du Snapdragon 855, aka le meilleur SoC de la sphère Android actuellement — accompagné par 6 ou 8 Go de RAM selon le modèle choisi –, pour proposer aujourd’hui le meilleur rapport performances/prix du marché.

La puce haut de gamme de Qualcomm lui permet par ailleurs de pouvoir enregistrer et filmer en 4K à 60 images par seconde, là où le Xiaomi Mi 9T était limité à 30 avec le Snapdragon 730. Cependant, ce n’est pas la seule amélioration. Si cette déclinaison Pro s’équipe toujours d’un triple capteur photo à l’arrière, mais on retrouve cette fois-ci le Sony IMX586 (au lieu de 582) en tant que capteur principal de 48 mégapixels, soit le même que le Xiaomi Mi 9 classique.

En revanche, le design ne change pas, comme le reste de la fiche technique. On retrouve le même écran AMOLED de 6,39 pouces, la même caméra pop-up de 20 mégapixels pour les selfies et la même batterie d’une capacité de 4 000 mAh. On note néanmoins qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 27 W, mais n’est livré qu’avec un chargeur de 18 W.

En attendant notre test complet, nous vous invitons à visionner notre vidéo du Xiaomi Mi 9T Pro ci-dessus.

Les meilleures offres

Le Xiaomi Mi 9T Pro est actuellement en état de précommande pour une livraison à partir du 26 août 2019. La version 64 Go est normalement proposée à 429 euros.

Pour accompagner le lancement de son nouveau smartphone, Xiaomi a toutefois mis en place une offre différée de remboursement d’un montant de 30 euros, valable jusqu’au 19 septembre prochain. Cela permet d’obtenir le Xiaomi Mi 9T Pro à 399 euros chez la majorité des revendeurs français.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro sur Boulanger

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro sur Darty

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro sur fnac.com

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro sur Rue du Commerce

Notez que la version 128 Go n’a quant à elle droit à aucune réduction via ODR. Elle s’affiche à 449 euros en exclusivité sur Amazon.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro (128 Go) sur Amazon

Les meilleurs prix

Si les prix par le biais de l’importation peuvent être plus intéressants, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie européenne du constructeur, mais d’une simple garantie liée au vendeur à l’étranger.