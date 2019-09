Des joueurs de Pokémon Go se plaignent d’être bannis sans raison de l’application de Niantic et soupçonnent un problème avec leurs smartphones Xiaomi.

De nombreuses personnes jouent encore aujourd’hui à Pokémon Go, bien que l’application ne soit plus aussi en vue qu’elle a pu l’être en 2016. Depuis longtemps, on sait que les équipes de Niantic qui développent l’application luttent contre diverses formes de triche. Cependant, on ignorait qu’avoir un smartphone Xiaomi pouvait être considéré comme un comportement banni.

Pourtant, plusieurs internautes sur Reddit se sont plaints d’avoir vu leur compte temporairement suspendu alors qu’ils affirment n’avoir rien fait de mal sur Pokémon Go. Rapidement, les joueurs venus se plaindre sur le réseau social se sont rendu compte que ce phénomène touchait certains smartphones Xiaomi.

J’ai eu deux avertissements en septembre, l’un après l’autre, sans raison particulière. Je ne vois pas d’autre explication qu’un problème technique avec le jeu Pokemon Go sur le téléphone Xiaomi Redmi 5. Niantic Support répète à plusieurs reprises que tant que je respecte les conditions générales d’utilisation, il ne devrait y avoir aucune raison de s’inquiéter, mais je suis sur le point d’être banni définitivement pour rien.

Pokémon Go et MIUI

D’autres smartphones tels que le Xiaomi Redmi Note 7 ou le Redmi Note 5 semblent aussi concernés par ce souci. Il semblerait en effet que Pokémon Go rencontre des difficultés avec un élément ou une application du système MIUI et l’interprète comme un outil de triche.

Pour l’instant, Niantic et les équipes de Pokémon Go n’ont pas encore réagi officiellement.