Xiaomi Redmi Note 9 : date de sortie révélée et quatre capteurs photo arrière au programme

Le Xiaomi Redmi Note 9 va être officiellement présenté dans une dizaine de jours en Inde. Ce sera l'occasion de découvrir ce que réserve ce nouveau représentant d'une gamme de produits qui a déjà su séduire par le passé.

Le Xiaomi Redmi Note 9 en fait sans doute saliver plus d’un. Pourtant, on ne sait pas grand-chose sur lui encore, mais ce futur smartphone succédera à une lignée très populaire et encensée pour les bons rapports qualité/prix qu’elle propose. Afin de savoir si ce prochain produit sera à la hauteur de ces illustres prédécesseurs, il ne faudra plus patienter très longtemps.

En effet, le compte Twitter de la marque Redmi en Inde a annoncé une présentation officielle du Xiaomi Redmi Note 9 le 12 mars prochain. En outre, le visuel partagé à cette occasion ne laisse qu’une infime place au doute en ce qui concerne le module photo arrière.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! 🤩#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! 😎

RT and share this EPIC announcement. 🙌 #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o

— Redmi India (@RedmiIndia) March 2, 2020