Xiaomi Redmi Note 9 Pro : une fuite révèle les caractéristiques avant l’annonce

Le Xiaomi Redmi Note 9 sera bientôt présenté. En attendant, voici un aperçu de ses caractéristiques, grâce à une fuite.

Parmi les sorties les plus importantes à suivre de l’année dans les univers des smartphones, il y a d’un côté les fleurons : souvent hors de prix, mais intéressant pour connaitre l’état de l’art en termes de technologies.

Il y a aussi des smartphones comme ceux de la gamme Redmi Note qui se sont forgé une réputation sur leur excellent rapport qualité/prix et dont on attend le successeur impatiemment pour savoir ce que Xiaomi proposera de neuf dans une enveloppe tarifaire très serrée.

Le Xiaomi Redmi Note 9 est le prochain sur la liste, et sera dévoilé le 12 mars 2020. En attendant cette date, voici une fuite des caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Snapdragon 720 et batterie XXL

On doit cette fuite à Ishan Agarwal, que l’on connait bien pour ses informations en amont concernant les smartphones de OnePlus notamment.

Can confirm the specs of #RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4GB+64GB & 6GB+128GB.

-6.67" FHD+ 20:9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, 5020mAH Battery, 18W Charging pic.twitter.com/0yk5hWxEwm — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 9, 2020

D’après lui, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro intégrerait un écran de 6,67 pouces au format 20:9 avec une définition Full HD+. À l’intérieur, on retrouverait un Snapdragon 720G, 4 à 6 Go de RAM, 64 à 128 Go de stockage et une batterie de 5020 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Il indique également que la caméra en façade serait de 16 Mégapixels, et s’afficherait au travers un perçage dans l’écran. À l’arrière on aurait bien le droit à 4 capteurs photo : un principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un capteur Macro de 5 MP et un capteur de profondeur.

Ce qui impressionne le plus dans cette fiche technique c’est surtout l’intégration d’un Snapdragon 720G annoncé tout juste en janvier, et situé dans la gamme juste en dessous des Snapdragon 800, c’est-à-dire parmi les SoC les plus performants de Qualcomm.

Reste évidemment à découvrir le prix de ce Redmi Note 9 Pro. Pour rappel, le Redmi Note 8 Pro avait été lancé en France à 249 euros.

Xiaomi à nouveau dans les pas d’Apple

Xiaomi aime bien s’inspirer d’Apple, c’est indéniable. D’après Ishan Agarwal, Xiaomi proposerait aussi un autre modèle, le Redmi Note 9 Pro Max. Cela expliquerait le slogan « #ProCamerasMaxPerformance » de l’événement du 12 mars. Il s’agit évidemment d’une reprise du nom iPhone 11 Pro Max. Un nom pourtant très critiqué pour sa longueur inutile.