Mi Fan Festival : – 15% sur les meilleurs produits Xiaomi, avec livraison gratuite

Jusqu'au 15 avril, eBay propose une remise importante de 15 % sur une large sélection de produits Xiaomi grâce à un code promo. Les smartphones et autres appareils Xiaomi que nous avons sélectionnés sont envoyés depuis l'Europe, pour une livraison la plus rapide possible.

Si vous aviez des vues sur un produit Xiaomi et que vous hésitiez à craquer, voici une offre qui peut faire pencher la balance. En effet, eBay propose actuellement une remise de 15 % sur une sélection de produits de la marque avec le code PFMIFAN15. Cette sélection comprend smartphones, trottinettes électriques, mais également les aspirateurs robots de la marque Roborock.

La remise de 15 % n’est pas le seul atout de cette offre. Tous les produits présentés sont envoyés depuis l’Europe. Ainsi, la livraison se fera plus rapidement que pour des expéditions venant d’Asie. De plus, elle est gratuite.

Xiaomi Redmi Note 8 à 143 euros

Est-il nécessaire de présenter le Xiaomi Redmi Note 8 ? Encore une fois, Xiaomi s’impose sur le marché des téléphones à moins de 200 euros. Les concessions faites par Xiaomi sont très discrètes, faisant du Redmi Note 8 un téléphone très polyvalent. Au quotidien, le Redmi Note 8 est un appareil fluide, avec un écran lumineux et une autonomie de deux jours. Surtout, compte tenu de sa gamme de prix, il impressionne dans le domaine de la photo avec une quadruple caméra très efficace. Il est parfaitement capable d’immortaliser joliment les meilleurs moments, de jour comme de nuit.

Proposé à 199 euros sur le site de Xiaomi dans sa version 64 Go + 4 Go, le Redmi Note 8 voit son prix descendre à 143 euros sur eBay en entrant le code PFMIFAN15.

Découvrez le Redmi Note 8 à 143 euros PFMIFAN15

Xiaomi Redmi Note 8 Pro à 188 euros

Lancée en même temps que le Redmi Note 8, la version Pro bénéficie de quelques améliorations. La plus importante se situe au niveau du processeur : le Redmi Note 8 Pro est équipé d’un SoC MediaTek Helio G90T qui lui confère un important gain de puissance, notamment pour les jeux. L’autre point différenciant se trouve au niveau de la batterie : elle est de 4 500 mAh et promet une endurance de plusieurs jours avec un usage modéré. Enfin, le Redmi Note 8 Pro est, lui, équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels, contre 48 mégapixels sur le Redmi Note 8.

Le Redmi Note 8 Pro a été lancé au tarif de 249 euros, proposant ainsi l’un des meilleurs rapports performance/prix du marché. Il est aujourd’hui affiché à 188 euros sur eBay avec le code PFMIFAN15, et devient donc l’un des téléphones les plus puissants qu’il est possible d’avoir sous la barre des 200 euros. C’est d’ailleurs l’une des rares fois où il passe sous cette barre symbolique avec une livraison provenant d’Europe.

Découvrez le Redmi Note 8 Pro à 188 euros PFMIFAN15

Le Roborock S50 à 279 euros

Testé et approuvé par la rédaction de Frandroid, le Roborock S50 est un aspirateur-robot très efficace et abordable. Il lui suffit de faire un seul passage dans le logement pour qu’il puisse créer une carte virtuelle du domicile. Une fois créée, cette carte est utilisée par le Roborock S50 pour optimiser ses déplacements, afin de tout aspirer sans perte de temps. La carte est également accessible depuis l’application mobile, sur laquelle vous pouvez sélectionner les zones où doit aspirer le robot.

Proposé aux alentours de 450 euros lors de sa sortie en France, le Roborock S50 est maintenant affiché au prix de 279 euros sur eBay en entrant le code PFMIFAN15. C’est un peu plus cher qu’un aspirateur traditionnel, mais un aspirateur-robot permet d’économiser beaucoup de temps.

Découvrez le Roborock S50 à 279 euros PFMIFAN15

La trottinette électrique Xiaomi M365 à 254 euros

La M365 de Xiaomi est sûrement l’un des modèles de trottinette électrique les plus populaires de ces derniers mois. Et c’est justifié, puisque ce modèle est à la fois très abordable, et propose une très bonne expérience de conduite pour son prix. La Xiaomi M356 est capable de rouler entre 15 et 20 kilomètres avant d’avoir besoin d’être rechargée. Ce modèle est également pliable, et peut donc être amené partout avec soi comme dans le métro ou l’ascenseur.

Actuellement affichée à 399 euros sur le site de Xiaomi, la M365 est à seulement 254 euros sur eBay avec le code PFMIFAN15. L’un des prix les plus bas jamais observés sur cette trottinette électrique.