Redmi Note 9S : Xiaomi annonce son arrivée en France

C'est officiel, Xiaomi France annonce l'arrivée du Redmi Note 9S en France, quelques semaines après le lancement des Mi 10.

Xiaomi fait le grand écart en ce printemps 2020. Après avoir lancé sa gamme Mi 10 pouvant atteindre la barre des 1000 euros, sans la dépasser, le fabricant chinois s’apprête à lancer son Redmi Note 9S dans l’entrée de gamme.

Ce nouveau smartphone de la célèbre gamme de la marque a déjà été lancé à l’internationale, et nous avons même pu vous proposer une première prise en main. Nous attendions avec impatience les premiers détails sur sa sortie en France. Il ne faudra plus être patient très longtemps.

Une annonce vendredi

Xiaomi France a en effet publié un tweet promettant une annonce concernant le Redmi Note 9S pour ce vendredi 24 avril.

PS : On a des informations sur le Redmi Note 9S 🤫

Rendez-vous vendredi… pic.twitter.com/ThJdzAPrcR — Xiaomi France (@XiaomiFrance) April 20, 2020

Le tweet ne laisse aucune place au doute, et on peut même apprendre que le smartphone devrait conserver sa batterie de 5020 mAh et sa charge rapide de 18W.

L’autonomie des Redmi Note est depuis longtemps l’un des grands points forts de la gamme. On comprend donc que la communication de la marque soit une nouvelle fois axée sur ce critère.

On espère toutefois que le modèle français aura le droit à une puce NFC, ce que ne propose pas le Redmi Note 9S international.

Quel prix en France ?

Au-delà de la date de sortie du smartphone, la grande question est bien sûr son prix de vente officiel en France. Aucun prix n’a été annoncé pour le moment.

Fin 2019, le Redmi Note 8T a été lancé autour des 200 euros, alors que le Redmi Note 8 Pro visait le segment autour des 250 euros.

Si la marque continue d’augmenter ses prix, on peut imaginer un Redmi Note 9S qui sillonnerait entre les 250 et les 300 euros. Rendez-vous vendredi pour en apprendre plus.