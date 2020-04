Xiaomi travaillerait sur un smartphone pliable à clapet semblable au Galaxy Z Flip

Comme Samsung et Motorola, Xiaomi développerait également un smartphone pliable à clapet. Un téléphone qui s'inspirerait notamment du Galaxy Z Flip, pour son flex mode et pour son format.

Depuis un an, les constructeurs de smartphones font feu de tout bois pour proposer chacun leur version d’un téléphone à écran pliable. Samsung a déjà dévoilé deux modèles, avec les Galaxy Fold et Galaxy Z Flip, tandis que Motorola a présenté de son côté le Razr et que Huawei a finalement annoncé l’arrivée en Europe du Mate XS. Xiaomi serait également dans les starting-blocks à en croire les informations de ZDnet Korea.

Alors que le constructeur chinois avait déjà montré un prototype de smartphone pliable, avec deux pliures, il y a un an, Xiaomi travaillerait désormais sur un autre format de téléphone à écran pliant, avec un format clapet, similaire au Galaxy Z Flip ou au Motorola Razr. Le site coréen rapporte en effet que Xiaomi a approché Samsung Display pour lui fournir des écrans Oled similaires à celui du Galaxy Z Flip. « Xiaomi a récemment demandé à Samsung Display un écran pliable pour lancer un smartphone pliant, mais Samsung Display a modifié son calendrier de production pour prendre en compte la fabrication de la prochaine génération de smartphone pliable de Samsung », a ainsi indiqué un fournisseur à ZDnet Korea.

Un équivalent du mode flex également à l’étude

Contrairement au premier prototype aperçu du côté de Xiaomi, pour lequel le constructeur avait fait appel aux fournisseurs chinois BOE et CSOT, le second modèle devrait donc faire appel à Samsung. Un choix qui s’explique notamment par la qualité des dalles Samsung et notamment la couche de verre ultra-fin utilisée pour protéger l’écran contre certaines rayures. Par ailleurs, Xiaomi travaillerait également sur un système de charnière qui permette de régler manuellement l’ouverture de l’appareil, comme sur le Samsung Galaxy Z Flip. De quoi permettre de profiter d’un équivalent du « flex mode » déjà aperçu sur le smartphone de Samsung et développé en collaboration avec Google.

Selon ZDnet Korea, le smartphone à écran pliant de Xiaomi devrait rentrer en production au cours du second semestre 2020. On pourrait donc potentiellement avoir droit à une annonce officielle d’ici la fin de l’année.