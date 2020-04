Redmi Band : le bracelet à moins de 15 € arriverait en France sous le nom de Mi Band 4C

Alors que Xiaomi propose déjà des bracelets connectés à de très bons rapports qualité-prix, la marque pourrait aller plus loin en lançant en Europe son Redmi Band sous le nom de Mi Band 4C, un bracelet proposé à l'équivalent de 12 euros HT en Chine.

Depuis plusieurs années, Xiaomi a investi massivement le domaine des bracelets connectés avec sa gamme Mi Band. Il faut dire que les bracelets de la marque chinoise proposent parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché avec des tarifs qui n’ont jamais dépassé les 40 euros. Au début du mois, Xiaomi a même frappé un grand coup en lançant en Chine le Redmi Band, un bracelet connecté lancé à 95 yuans, soit 12 euros HT.

Bonne nouvelle pour les consommateurs européens, le bracelet devrait également être lancé en Europe. C’est en tout cas ce que rapporte le site russe Xiaomishka, spécialisé dans l’actualité du constructeur : « dans le marché mondial, comme en Europe, en Russie ou en Ukraine, le bracelet d’activité Redmi Band sortira sous le nom de Mi Smart Band 4C ». En fait, l’information provient de l’enregistrement d’un appareil sous le nom de Mi Smart Band 4C auprès de TÜV Rheinland, associé au numéro de modèle HMSH01GE. Un numéro de modèle parfaitement identique à celui du Redmi Band en Chine et qui laisse donc entendre qu’il s’agirait du même bracelet, mais simplement lancé sous un nom différent pour d’autres marchés.

Écran Oled et autonomie annoncée à deux semaines

Pour rappel, le Redmi Band est un bracelet connecté doté d’un écran Oled en couleur qui permet notamment le suivi du nombre de pas, du rythme cardiaque ou du sommeil. Il propose également une autonomie de 14 jours et intègre un écran complètement plat, contrairement au Xiaomi Mi Band 4 par exemple. Des caractéristiques que l’on devrait retrouver également sur la version européenne, le Mi Band 4C.

Pour l’heure, on ignore encore quand Xiaomi annoncera officiellement l’arrivée de son Mi Band 4C en Europe. La principale question reste également celle du prix. Si le Redmi Band a été lancé à l’équivalent de 12 euros en Chine, on peut espérer un Mi Band 4C qui ne dépasse pas les 20 euros en Europe. Pour rappel, le Xiaomi Mi Band 4 a quant à lui été lancé à 40 euros en France, mais on peut désormais le trouver entre 20 et 30 euros.