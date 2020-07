Xiaomi pourrait reprendre une des fonctionnalités de Google Camera

Xiaomi pourrait s'inspirer de la fonction Top Shot de Google Camera pour proposer automatiquement aux utilisateurs la meilleure photo parmi une série de clichés pris en rafale.

Google Camera est une application particulièrement appréciée par les utilisateurs, tant et si bien que de nombreuses versions existent pour l’adapter à tel ou tel smartphone et ses différents modules photo. Parmi les fonctionnalités proposées, Top Shot a été lancé fin 2018 avec le Google Pixel 3 et plait particulièrement.

Pour aller plus loin

Google Camera (GCam) sur votre smartphone : pourquoi et comment en profiter

C’est cette fonctionnalité qui pourrait être reprise par Xiaomi sur ses smartphones comme l’a remarqué le site XDA Developers. En effet, dans un article publié ce vendredi, le site spécialisé sur l’actualité d’Android fait part de sa découverte de nouvelles lignes de code dans les dernières versions bêta chinoises de MIUI 12. L’application de l’appareil photo de MIUI 12 semble ainsi intégrer une nouvelle fonctionnalité rappelant le principe de Top Shot. Elle serait cependant rebaptisée AI Shutter, pour « obturateur IA » en français.

Un choix automatique de la meilleure photo

« Choisissez automatiquement le meilleur moment en appuyant sur le bouton d’obturation », précise la description de la fonctionnalité AI Shutter. L’idée serait en fait similaire à celle de Top Shot dans le sens où, une fois la fonction lancée, l’application va en fait prendre de nombreuses photos en rafale, puis sélectionner automatiquement la meilleure en se basant sur l’IA du smartphone. L’idée est ainsi d’avoir la photo la plus nette possible, où le sujet est le plus haut possible s’il saute, ou si tout le monde sourit sur la photo.

Pour l’heure, il ne s’agit cependant que d’une fonctionnalité mentionnée dans le code de MIUI 12, mais elle n’a pas encore été proprement intégrée dans l’application photo. Il faudra sans doute encore patienter quelques mois avant que Xiaomi ne la mette à disposition, probablement sur quelques smartphones en particulier.