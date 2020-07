Un Black Shark 3 new look attendu pour le 31 juillet

Les Black Shark 3 et 3 Pro viennent à peine d'être lancés qu’ils pourraient déjà être éclipsés par une nouvelle déclinaison du smartphone gaming maison. Xiaomi annonce l’arrivée du Black Shark 3S et plus d’informations pour le 31 juillet.

Les Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro à peine lancés, un autre de leurs acolytes pourrait déjà faire son apparition. Sur le réseau social chinois Weibo, la marque a elle-même publié un teaser pour le « Black Shark 3S » et la date du 31 juillet pour une annonce en Chine.

Des lacunes à combler pour rester compétitif

Alors que deux déclinaisons du dernier smartphone de la branche gaming de Xiaomi ont été lancées, on se demande bien en quoi celui-ci pourrait se différencier. Face à ses rivaux (Nubia Red Magic 5G, Asus ROG Phone 3 ou encore le futur Lenovo Legion Phone Duel), le Black Shark 3 Pro manque de quelques atouts comme un écran avec taux de rafraîchissement à 144 Hz, un peu plus de RAM (8 ou 12 Go seulement quand la concurrence monte à 16 Go), un processeur plus puissant, des options gaming ou une batterie plus endurante.

Le Black Shark 3S pourrait être une version améliorée et opter pour le processeur Snapdragron 865 Plus compatible 5G comme le ROG Phone 3 et le Lenovo Legion Phone Duel, histoire de rester compétitif. Mais c’est surtout l’absence d’un écran au moins 120 Hz qui le distance de ses rivaux. Et quand on se prétend smartphone gaming, c’est un point fort dommageable.