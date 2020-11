Xiaomi Redmi Note 9 5G et Note 9 Pro 5G : voici une fuite crédible du design et des caractéristiques

Deux nouveaux smartphones Xiaomi ont été certifiés par la TENAA. Les caractéristiques correspondent au supposé Redmi Note 9 5G.

Les smartphones Xiaomi continuent de s’enchainer à un rythme effréné. Après le Mi 10T Pro récemment, et le Redmi Note 9 il y a quelques mois, voici déjà un nouveau venu dans la gamme Redmi Note.

C’est le site GSMArena qui a débusqué cette information dans les certifications de la TENAA, organisme chargé de contrôler les équipements radio en Chine comme la FCC le fait aux États-Unis. Voici ce que nous apprends les documents concernant deux smartphones Xiaomi, présumé être les Redmi Note 9 5G et Redmi Note 9 Pro 5G.

Redmi Note 9 5G : Dimensity, écran LCD et batterie 5000 mAh

On commence par le Redmi Note 9 5G désigné sous le nom Xiaomi M2007J22C par la TENAA. Ce smartphone serait doté d’un écran de 6,53 pouces Full HD avec un SoC Mediatek Dimensity 800U, 4 à 8 Go de RAM, 64 à 256 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh.

Le Redmi Note 9 5G // Source : TENAA Le dos du Redmi Note 9 5G // Source : TENAA

Comme on peut le voir, son design miserait sur un module photo central avec 3 objectifs et un flash, alors qu’a l’avant on aurait une bulle en haut à gauche de l’écran.

Redmi Note 9 Pro 5G : un Mi 10T Lite qui ne dit pas son nom

Le Redmi Note 9 Pro 5G est lui désigné sous le nom M2007J17C et son design se rapproche du Mi 10T Lite. On le reconnait particulièrement au module photo rectangulaire, mais encerclé par le châssis.

Le Redmi Note 9 Pro 5G à l’avant // Source : TENAA Le dos du Redmi Note 9 Pro 5G // Source : TENAA

Cette fois pas de puce MediaTek, mais du Snapdragon 750G de Qualcomm à la place. Il sera épaulé par jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour se différencier de son cousin, le Redmi Note 9 Pro 5G aurait le droit à un capteur de 108 mégapixels pour l’objectif principal.

Reste à découvrir quand ces nouveaux smartphones seront annoncés et s’ils arriveront jusqu’en France. Avec une certification de la TENAA en poche, on peut imaginer que la présentation approche à grands pas.