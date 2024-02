Cette marque chinoise propose un argument massue pour vendre ses voitures électriques en Europe

Les marques chinoises veulent s'exporter de plus en plus, et l'Europe, très ouvert aux voitures électriques, est un territoire très convoité. La marque Zeekr y vend déjà deux modèles dans quelques pays et ajoute une promotion jamais vue : 10 ans de garantie, d'entretien et de connectivité offerts ! Avec un bémol : le kilométrage associé n'est pas précisé.

L’Europe, il faut le dire, fait partie des marchés mondiaux les plus ouverts à la voiture électrique – ne serait-ce que par l’interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035. Une aubaine, donc, pour les constructeurs chinois, qui investissent énormément dans cette technologie.

Mais comment se faire accepter dans un marché assez hostile ? Certaines marques, comme MG, jouent sur les prix cassés, d’autres tentent de gagner la confiance des consommateurs. C’est le cas de Zeekr, qui vient d’annoncer une promotion assez unique via un communiqué de presse.

3 x 10 ans

Pour contextualiser, Zeekr vend déjà deux modèles en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas. Il s’agit du crossover X, rival des Renault Mégane E-Tech et MG4, et la berline/break de chasse 001, plus haut de gamme.

Et cette promotion est assez remarquable, puisque Zeekr offre à ses clients pas moins de 10 ans de garantie, mais également 10 ans d’entretien et 10 ans de connectivité ! Seule information manquante : le kilométrage associé à cette garantie. La garantie « normale » de 5 ans couvre 200 000 km, mais cette prolongation n’indique pas de chiffre associé.

Cette promotion « 10 + 10 + 10 », comme l’appelle la marque, est offerte aux clients particuliers et professionnels jusqu’au 30 avril 2024 sur tous les modèles… à l’exception de la Zeekr 001 Privilege AWD, pourtant le modèle le plus haut de gamme de la marque.

Mieux que la concurrence !

Sur ce point, Zeekr fait fort, et surpasse la concurrence. Tesla, par exemple, garantit ses véhicules 8 ans et 160 000 km sur ses Model 3 & Model Y (ou 240 000 km sur Model S & Model X), tandis que BYD propose une garantie 6 ans / 150 000 km.

Peugeot tente de réagir et a annoncé il y a quelques jours une garantie 8 ans / 160 000 km sur le groupe motopropulseur (moteur, chargeur, batterie, etc) sur son nouveau E-3008, dont le lancement est imminent. Mais toutes ces marques proposent en général les entretiens en supplément. Quant à la connectivité, elle est souvent associée à un abonnement mensuel ou annuel.

Reste une dernière question : quand aurons-nous droit à ces Zeekr en France ? Pour rappel, le Zeekr X débute à 42 490 euros et la Zeekr 001 à 59 490 euros aux Pays-Bas, et il nous tarde de pouvoir découvrir ces modèles prometteurs chez nous. Et peut-être que la Zeekr 007, concurrente frontale (et manifestement redoutable) à la Tesla Model 3 arrivera un jour ?