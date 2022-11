Polyvalence, efficacité et petit prix : pourquoi ne pas opter pour le Chromebook Asus Flip C436FA ?

Si l’heure n’est pas encore au Black Friday, cela n’empêche pas les e-commerçants de proposer des offres intéressantes en attendant. Exemple avec la Fnac, qui présente en ce moment un pack dédié au Chromebook Asus Flip C436FA pour moins de 700 euros.

Voilà une bonne dizaine d’années maintenant que les Chromebook occupent une place de choix dans l’univers des PC portables. Ces ordinateurs qui fonctionnent sous ChromeOS misent autant sur la polyvalence que sur les performances grâce à l’écosystème Google intégré. Un parti pris qui permet d’obtenir des machines efficaces, simples à utiliser et surtout, peu onéreuses.

C’est le cas du Flip C436FA proposé par Asus, un Chromebook solide qui est proposé en ce moment à 699,99 euros par la Fnac au sein d’un pack regroupant bien évidemment la machine elle-même, mais aussi une pochette de transport et un stylet.

Pourquoi choisir un Chromebook ?

Inspiré par les OS mobiles, Android en tête, ChromeOS est un système d’exploitation qui va à l’essentiel pour proposer une expérience utilisateur simplifiée, mais diablement efficace. Elle repose essentiellement sur le navigateur maison, Chrome, ainsi que l’écosystème Google Workspace (Google Gmail, Agenda, Meet, Drive, Docs, Sheets, Slides) pour éviter de surcharger inutilement le système. Les Chromebooks tirent aussi pleinement parti de la richesse du Google Play Store pour proposer des milliers d’applications et de jeux à ses utilisateurs.

Cette légèreté du système permet ainsi aux Chromebooks de bénéficier de performances très correctes sans pour autant avoir besoin d’embarquer des composants onéreux ou énergivores. De quoi obtenir des ordinateurs qui démarrent vite, traitent rapidement les informations et bénéficient d’une autonomie supérieure à la moyenne. Des avantages non négligeables pour ceux qui cherchent de petits PC de bureautique aussi sobres qu’efficaces.

Quels sont les avantages du Asus Chromebook Flip C436FA ?

Créé par Asus, le Flip C436FA se démarque avant toute chose par sa polyvalence. Comme son nom l’indique, il dispose d’une charnière pivotant à 360 degrés, qui permet à ce PC de se métamorphoser aisément en une tablette tactile, sur laquelle vous pouvez réaliser des croquis ou prendre des notes aisément. Des modes tente et chevalet sont aussi à l’ordre du jour, si jamais vous souhaitez réaliser une présentation ou regarder un film tranquillement.

Côté fiche technique, ce Chromebook n’a pas à rougir grâce à la présence d’un Intel Core i5-10210U (complété par un chipset graphique Intel UHD), de 8 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. De quoi proposer des prestations solides pour tout ce qui touche à la bureautique. Ce n’est pas là le seul atout dans sa manche, puisqu’il dispose aussi d’un très bel écran IPS Full HD de 14 pouces, lumineux, et d’un système son Harman Kardon qui font des merveilles dès lors qu’il s’agit de visionner des vidéos.

Enfin, ce Chromebook se démarque grâce à un faible encombrement et un poids plume. Son châssis 13 pouces entièrement en aluminium lui permet de ne pas dépasser les 1,2 kg sur la balance. Un petit gabarit qui ne sacrifie toutefois pas le confort grâce à un clavier rétroéclairé très agréable et un trackpad réactif.

Découvrez le pack Asus Flip C436FA à 699,99 euros

En ce moment, la Fnac vous propose de découvrir ce Chromebook au sein d’un petit pack plutôt bien achalandé. En plus du Asus Flip C436FA, vous pouvez y découvrir une pochette de transport incluse pour vous permettre de transporter votre machine où bon vous semble en toute sérénité. Pour compléter le tout, c’est un stylet Asus qui vous attend. De quoi, par exemple, prendre des notes ou réaliser des croquis à la volée lorsque le PC est en mode tente.

Ce pack est actuellement proposé à 699,99 euros. Sachez toutefois qu’il est possible de faire baisser la facture à 649,99 euros si vous êtes adhérent Fnac. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez que la Fnac propose en ce moment, et jusqu’au 28 octobre, sa carte Fnac+ à prix réduit : 4,99 euros la première année au lieu de 9,99 euros habituellement. De quoi se laisser tenter.