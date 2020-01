Asus Chromebook Flip C346 : le haut de gamme de Chrome OS

Les Chromebook sont aussi présents au CES 2020. Asus vient d'annoncer son nouveau Chromebook Flip C346, résolument haut de gamme sur un marché encore en recherche de son identité.

Le CES 2020 est évidemment l’occasion de découvrir de nouveaux ordinateurs portables comme le Dell XPS 13 ou encore les Asus VivoBook. Mais qui a dit qu’ils devaient être propulsés par Windows 10 ?

Pour sa conférence, le constructeur taïwanais n’est pas resté uniquement sous le giron de Microsoft. Profitant des nouveautés annoncées pour les VivoBook, le Chromebook Flip C346 a également été officialisé.

Asus Chromebook Flip C346 officialisé

Peu de détails croustillants à fournir sur cet appareil puisqu’il est à bien des égards très proche des VivoBook. Et donc résolument premium, ce qui pourra en étonner certains, mais Google s’est approché de ses partenaires pour leur demander de concevoir des appareils sous Chrome OS tendant vers le haut de gamme, ce qu’Asus s’est empressé de faire.

Ici, nous avons donc une nouvelle fois le droit à un écran de 14 pouces couvrant 85 % de la surface, dans un châssis de 13 pouces en alliage de magnésium. Cet écran couvre qui plus est l’intégralité du spectre sRGB. Il profite également de quatre haut-parleurs promettant de toujours être ciblés sur vous, qu’importe que vous ayez l’ordinateur dans sa forme classique ou en tablette.

Mais le plus grand intérêt de ce Chromebook est à voir du côté de son support du standard USI (Universal Stylus Initiative) faisant qu’il est compatible avec de nombreux stylets disponibles sur le marché. Il gère 4096 niveaux de pression de 10 à 350 grammes.

Fait intéressant, il est aussi un des rares (le seul autre est la Pixel Slate) à disposer d’un lecteur d’empreintes. Le Chromebook Flip C346 ne pèse que 1,1 kg.

Fiche technique du Asus Chromebook Flip C346

Haut de gamme, il l’est aussi dans ses configurations. Voilà qui plaira aux détracteurs des produits, puisqu’il offre de 128 à 512 Go de stockage local contrairement à la grande moyenne des Chromebook disponibles sur le marché.

Vous pourrez profiter des derniers processeurs Intel Core i7 de 10e génération avec jusqu’à 16 Go de RAM. Ces derniers sont compatibles avec le Wi-Fi 6, et le Bluetooth 5.0 est également supporté ici. Un port microSD est ajouté à tout cela, avec deux ports USB type C 3.2 Gen 1.

Enfin, sa batterie de 42 Wh promet une autonomie de 12 heures d’utilisation bureautique.

Date et prix

Le prix en France de cet appareil ne nous a pas encore été fourni par Asus. Nous mettrons à jour l’article dès que ce sera le cas.